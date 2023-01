Reutlinger Ahmadiyya räumt Silvestermüll auf

Raketen, Böller, Flaschen: Nach dem Silvesterfeuerwerk lag in Reutlingen viel Müll. Am Neujahrsmorgen trafen sich Mitglieder der Ahmadiyya und räumten die Pomologie auf.

Die Ahmadiyya-Gemeinde in Reutlingen hat an Neujahr die Pomologie aufgeräumt. Seit über zwanzig Jahren hilft die islamische Glaubensgemeinschaft der Stadt Reutlingen, den Müll aus der Silvesternacht zu beseitigen.

Viel Müll an Silvester

Das erste mal seit zwei Jahren durften an Silvester wieder offiziell Böller gezündet und Raketen abgeschossen werden. Die Folge am Neujahrsmorgen: Müll in der Stadt. Auch in Reutlingen sind Verpackungen, Reste von Raketen und leere Flaschen liegen geblieben. Um den Silvestermüll zu beseitigen, trafen sich Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde am Neujahrsmorgen. Sie räumten die Pomologie auf. Etwa 40 Männer waren im Einsatz.

Aufräumaktion an Neujahr hat Tradition

Der Neujahrsputz ist für die Angehörigen der Gemeinde schon Routine. Seit 23 Jahren unterstützen sie die Stadt Reutlingen an Neujahr mit ihren Aufräumarbeiten. Und das ohne Bezahlung. "Das ist unsere Tradition. Wir wollen aktiv am Leben in Reutlingen teilnehmen", so Shazad Sidhu, ehemaliger Vorsitzender der Gemeinde. In ganz Deutschland räumen Ahmadiyya-Mitglieder an Neujahr Straßen und Plätze in ihren Städten auf. Über 240 Gemeinden hätten dieses Jahr mitgemacht, berichtet die Ahmadiyya-Jugendorganisation auf Twitter.

Etwa vierzig Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde befreien die Pomologie in Reutlingen vom Müll aus der Silvesternacht. SWR

Die Ahmadiyya in Reutlingen

Die Ahmadiyya ist eine islamische Glaubensgemeinschaft. In diesem Jahr feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen in Deutschland. Die Reutlinger Ahmadiyya-Gemeinde besteht seit 1985. Sie hat etwa 350 Mitglieder und ist neben Reutlingen auch in Tübingen und Metzingen aktiv.