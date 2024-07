Die Rockband Kissin' Dynamite von der Schwäbischen Alb ist mit ihrem neuen Album sofort an die Spitze der Verkaufs-Hitparade gestürmt. Das ist der Band bislang noch nie gelungen.

Zum ersten Mal in ihrer 17-jährigen Bandgeschichte steht Kissin' Dynamite mit ihrem neuen Album "Back with a bang" auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Nur eine Woche nach Veröffentlichung am 5. Juli 2024 stieg das Album von Null auf Eins und ließ etwa Taylor Swift und Billie Eilish hinter sich. "Diese Trophäe ist das Ergebnis einer großen Reise. Rock ist nicht tot", so Kissin' Dynamite-Sänger Hannes Braun. Die Band hat sich 2007 in Burladingen (Zollernalbkreis) als Schülerband formiert.

Hannes Braun (Kissin' Dynamite), dessen Freundin Anne Brunner (League of Distortion) und Ande Braun (Kissin' Dynamite) freuen sich über den Nummer-Eins-Award. SWR Harry Röhrle

Zu Tränen gerührt mit Gänsehaut

Die Jungs von Kissin' Dynamite freuen sich riesig über den Spitzenplatz der deutschen Charts. Das gab es noch nie. Davon erfahren haben das Hannes, Ande, Jim, Steffen und Sebastian auf ungewöhnliche Weise. Am Vortag der offiziellen Charts-Veröffentlichung bekamen sie nach einem Auftritt ein Päckchen. Sie öffneten es und darin war die Trophäe: Eine Scheibe aus Plexiglas, darauf ein nach oben gerichteter Pfeil und die Aufschrift "#1 Album".

Gänsehaut habe er bekommen, sagt Gitarrist Ande Braun, als er den Award in den Händen hielt. Sein Bruder und Sänger von Kissin' Dynamite, Hannes Braun, "packte es erst gar nicht" spürte dann aber "ein großes Maß Stolz, Demut und Dankbarkeit den Fans gegenüber". Anne Brunner, die Freundin von Hannes und Co-Texterin, hatte gar "Tränen in den Augen".

Kissin' Dynamite auf Platz eins der Albumcharts. GfK Entertainment

GfK Entertainment ermittelt die deutschen Albumcharts. Berücksichtigt werden die Umsätze aus Verkäufen und downloads innerhalb einer Woche. Es sind die einzigen Charts, die vom Bundesverband der Musikindustrie e.V. lizenziert sind. Kissin' Dynamite belegten den Spitzenplatz, weil das neue Album sehr viele Vorbestellungen hatte. Der Vorgänger "Not the end of the road" aus dem Jahr 2022 stieg damals auf den zweiten Platz der Verkaufs-Hitliste.

Wir werden einen Teufel tun, uns auf dem Erfolg auszuruhen. Wir sind Arbeitstiere und versuchen nun auch die Nummer Eins europaweit zu werden.

Album in Reutlinger Wohnung aufgenommen

Das Album wurde nicht in einem riesigen Tonstudio aufgenommen, sondern in der Reutlinger Wohnung von Hannes Braun. Dort hat er sich ein kleines Zimmer eingerichtet mit einem gemütlichen Sofa, einem leistungsfähigen Computer, einem Gesangsmikrofon und ein paar Gitarren und Bässen. Dort haben die Musiker mit ihren Instrumenten nacheinander ihre Parts eingespielt. Nur das Schlagzeug hat Drummer Sebastian Berg bei sich zu Hause im Saarland aufgenommen. Kissin' Dynamite macht "Stadium Rock" und genau so hört sich das neue Album auch an.

Kissin' Dynamite ab Oktober auf Europatournee

Im vergangenen Jahr haben Kissin' Dynamite das allerletzte Konzert des Rock of Ages Festivals gespielt. Damals war noch nicht klar, dass es tatsächlich der endgültige Schlusspunkt dieses Festivals war. Festival Macher Horst Franz ist im April 2024 gestorben. Er war ein guter Freund der Band.

Damals hat Kissin' Dynamite die neuen Songs noch nicht gespielt. Das wollen die fünf dann aber bei ihrer Europatournee machen, die im Oktober beginnt. Da lässt man auch gerne "das Schwabenland hochleben", wie Sänger Hannes Braun sagt. Und auf die Frage, was denn jetzt kommen soll, nachdem man nun die Spitzenposition geschafft hat, antwortet Ande Braun mit einem Lächeln: "Nach der Eins kommt die nächste Eins und nach dieser Eins kommt wieder eine Eins".