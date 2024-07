Sie sehen sich als große Familie: Die Fans des Balinger Rock- und Metal-Festivals Bang Your Head. Auch nach dem Tod des Festivalvaters halten sie zusammen und machen Musik.

Die Fans des Balinger Metal-Festivals Bang Your Head treffen sich auch nach dem Ende des Festivals in der Corona-Zeit und dem Tod des Veranstalters Horst Franz in den kommenden Tagen wieder. In Balingen (Zollernalbkreis) und Umgebung sind mehrere Konzerte geplant.

Über 20 Jahre auf Bang Your Head in Balingen gefeiert

20 Jahre lang haben Fans von Hard Rock und Metal Mitte Juli in Balingen gemeinsam gefeiert. Tausende kamen zum Bang-Your-Head-Festival auf das Messegelände. Seit Corona gibt es das Festival nicht mehr. Im Frühjahr ist zudem der Organisator und Vater des Festivals aus Rottenburg-Ergenzingen (Kreis Tübingen), Horst Franz, an einer Krebs- und Herzerkrankung gestorben.

Bang-Your-Head- Familie vereint nicht nur Metal-Musik

Beides waren herbe Schläge für die Fans aus aller Welt. Die Freunde des Balinger Bang-Your-Head-Festivals kennen sich seit Jahren. Sie sehen sich als große Familie, die mehr vereint als die Musik. Deshalb scheint klar für sie: Auch dieses Jahr trifft man sich wieder in Balingen und Umgebung.

Seit zehn Jahren treffen sich Freunde von Rock und Metal und Bang-Your-Head-Fans rund um das Wochenende, an dem traditionell in Balingen das Festival stattgefunden hätte, im Gästehaus von Heike Lohner in Rosenfeld-Leidringen. Dieses Jahr gibt es dort ein Konzert. Heike Lohner

Gästehaus in Leidringen ist beliebt bei Bang-Your-Head-Fans

Einige kommen zum Beispiel in ein Gästehaus in Rosenfeld-Leidringen (Zollernalbkreis). Seit zehn Jahren reisen sie am Festivalwochenende schon dorthin – aus Heidelberg, Karlsruhe, Hamburg und der Schweiz. Dieses Jahr habe die Gruppe selbst ein Konzert organisiert, erzählt die Leiterin des Gästehauses, Heike Lohner, im Gespräch mit dem SWR: das "Hi Bang".

Konzert als Dank der Metal-Fans an den Ort

Lohners Gäste bringen dabei die Bands selbst mit. Das Konzert ist kostenlos. Es sei ein Dank an Leidringen, sagt Lohner. Dafür, dass der Ort die Musikfans jahrelang gastfreundlich aufgenommen habe. Im Gegenzug engagieren sich auch die Leidringer Vereine. Ein Unternehmer stellt sein Gelände zur Verfügung für das Konzert. Und natürlich werde auch wieder zusammen gegrillt, sagt Heike Lohner.

Neues Festival auf dem Balinger Messegelände

Die größte Veranstaltung am traditionellen Bang-Your-Head-Wochenende findet aber auf dem "holy ground" der Metal-Fans statt – also dem "heiligen Boden": auf dem Balinger Messegelände. Dort, wo jahrelang das Bang Your Head über die Bühne ging, startet am Wochenende erstmals das RV Bang.

Balinger Rockverein engagiert sich

Der Balinger Rockverein hat mit viel Engagement ein neues Festival auf die Beine gestellt. Es ist bei weitem nicht so groß wie das Bang Your Head. Die bekannteste Band, die spielen wird, ist die deutsche Hardrock-Band "Axxis". Die Veranstaltung soll das Bang Your Head laut Rockverein nicht ersetzten. "Das RVBang ist ein neues Festival."

Balingen auch weiter Anlaufstelle für Metal-Fans ?

Die Fans aus dem Gästehaus-Leidringen werden dieses Mal in Balingen wohl nicht dabei sein. "Das ist blöd gelaufen, dass es zwei Veranstaltungen gleichzeitig gibt", sagt Heike Lohner. Nächstes Jahr würden dann alle auf das RVBang gehen, falls es wieder eins gebe. Balingen könnte also auch weiterhin Mitte Juli Anlaufstelle sein für Freunde härterer Musik.