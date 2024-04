Er galt als Legende in der Rock- und Metal-Szene: Horst Franz hat mit dem "Rock of Ages" und dem "Bang Your Head Festival" bedeutende Veranstaltungen organisiert. Jetzt ist er tot.

Horst Franz, der Organisator der Rock- und Heavy-Metal-Festivals Bang Your Head in Balingen (Zollernalbkreis) und Rock of Ages in Rottenburg-Seebronn (Kreis Tübingen), ist gestorben. Er kämpfte mehrere Jahre lang mit einer schweren Herzerkrankung und gegen den Krebs. Auf ihrer privaten Facebookseite schreibt die langjährige Partnerin von Horst Franz: "Die Trauer ist überwältigend. Ruhe in Frieden".

Horst Franz 2018 mit seiner Tochter auf der Bühne des Bang Your Head Festivals in Balingen (Zollernalbkreis). Frank Engelhardt

Heavy-Metal-Fans und Musiker trauern um Horst Franz

Zahllose Fans der beiden Festivals "Bang Your Head" in Balingen (Zollernalbkreis) und "Rock of Ages" in Rottenburg-Seebronn (Kreis Tübingen) teilen ihre Trauer im Internet. Auch Rock- und Metal-Bands wie "Axxis" trauern um Horst Franz. "Danke für deine Leidenschaft, deine Inspiration und deine Power, über Jahre so viele Menschen bereichert zu haben", schreibt die Band.

Der SWR hat im vergangenen Sommer einen Film über Horst Franz gedreht:

Fans aus ganz Deutschland pilgerten zu seinen Festivals

Horst Franz war auf Du und Du mit den ganz großen in der Rock- und Heavy-Metal-Szene. Twisted-Sister-Sänger Dee Snider war gar sein Trauzeuge. Immer wieder hat Horst Franz aus Rottenburg-Ergenzingen es geschafft bedeutende Künstler nach Seebronn und Balingen zu holen, beispielsweise Alice Cooper, die Scorpions, Suzi Quatro und Deep Purple. Die Fans pilgerten aus ganz Deutschland und dem Ausland in die Metal-Hochburg Balingen zum Bang-Your-Head-Festival.

Franz war für seine bodenständige Art und seine Fairness bei Bands und Konzertbesuchern bekannt. Die langjährigen Fans der beiden Großveranstaltungen sahen sich als "Familie". Die beiden Festivals hatten wie ihr Macher einen einzigartigen Charakter.