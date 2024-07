per Mail teilen

In Herbertingen (Kreis Sigmaringen) hat sich ein Jugendlicher mit einer Prostituierten getroffen. Als sie das Geld im Voraus wollte, zückte er eine Schreckschusspistole. Die Polizei ermittelt.

In Herbertingen hat ein Jugendlicher einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen ausgelöst. Zuvor hatte er eine Prostituierte getroffen und sie dann mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der Vorfall ereignete sich schon am Freitag, wie die Polizei am Montag bekanntgab. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Jugendlicher und Prostituierte verabredeten sich übers Internet

Der Teenager hatte sich über ein Online-Portal mit der Prostituierten verabredet. Die beiden trafen sich in einer Gartenhütte in Herbertingen. Dort wollte die Frau das Geld für ihre Dienstleistung schon im Voraus. Da zückte der Junge eine Schreckschusspistole. Die Frau floh daraufhin, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Auch der Teenager rannte weg. Über sein genaues Alter wollte die Polizei aus Persönlichkeitsschutzgründen nichts sagen.

Ein Jugendlicher und eine Prostituierte trafen sich in einer Gartenlaube in Herbertingen. Nachdem sie das Geld für ihre Dienstleistung im Voraus verlangt hatte, bedrohte er die Frau mit einer Schreckschusspistole. (Symbolbild) dpa Bildfunk Carmen Jaspersen

Wegen Schreckschusspistole: Polizei kommt mit mehreren Streifenwagen

Die Prostituierte hatte zwei Begleiter dabei, die den Jugendlichen verfolgten. Kurz darauf nahm die Polizei ihn fest. Da die Polizei noch annahm, dass es sich um eine echte Pistole handeln könnte, kam sie mit mehreren Streifenwagen. Die Waffe hatte der Teenager unterwegs weggeworfen. Es sei um einen Betrag im niedrigen dreistelligen Betrag gegangen, sagte der Polizeisprecher dem SWR. Sie ermittelt jetzt gegen den Jugendlichen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.