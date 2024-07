Ein 60-Jähriger steht im Verdacht, vergangene Woche mit einer Luftdruckwaffe auf einen Autokorso geschossen zu haben. Dabei wurde ein Autofahrer am Arm verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen einen 60-jährigen Mann aus Tuttlingen, weil er vergangene Woche mit einer Luftdruckpistole auf ein vorbeifahrendes Auto in einem Autokorso geschossen haben soll. Die Ermittler sind dem Tatverdächtigen über die mögliche Schussbahn auf die Spur gekommen.

Bei Feier nach EM-Spiel: Schuss auf den Arm

Nach einem Fußball-EM-Spiel war der Autofahrer mit offenem Seitenfenster in einem Autokorso in Tuttlingen unterwegs. Dann habe er plötzlich einen Schmerz am Oberarm gespürt, so die Polizei. Der Autofahrer entdeckte eine kleine blutende Wunde am Arm und fand später ein sogenanntes Diabolo-Projektil in seinem Wagen gefunden. Solche kegelförmigen Projektile bestehen meistens aus Metall.

Polizei in Tuttlingen ermittelt Schussbahn

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen ausfindig machen, weil das Fenster eines Hauses mit der Schussbahn übereinstimmte. Dort soll zur Tatzeit ein Fenster offen gewesen sein.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei dann die mutmaßliche Tatwaffe. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rottweil ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 60-Jährigen.