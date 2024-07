per Mail teilen

Man braucht nicht mal ein Ticket, sondern kann einfach einsteigen. Das Angebot soll das Zentrum beleben und gilt ab 0:00 Uhr bis zum Betriebsschluss. Vorbild war Tübingen.

Reutlingen will, dass mehr Menschen in die Innenstadt kommen. Deswegen gibt es jetzt immer samstags kostenlose Busse für Reutlingen, Pfullingen, Eningen unter Achalm, Pliezhausen und Walddorfhäslach - also für die gesamte Tarifzone 220. Dafür braucht die Stadt jährlich rund 430.000 Euro.

Auch Nachtbusse und neue Ringbuslinie kostenlos

Das kostenlose Angebot gilt samstags ab null Uhr bis zum Betriebsschluss - also sind auch die Nachtbusse in der Nacht auf Sonntag kostenlos. Es gibt aber einzelne Ausnahmen, und auch Züge sind nicht dabei - dafür gibt es eine neue zusätzliche Ringbuslinie. Die fährt rund um die Innenstadt.

Kosten von jährlich rund 430.000 Euro

Diese neue Ringbuslinie kostet jährlich rund 30.000 Euro. Um den restlichen Busverkehr ebenfalls kostenlos anzubieten, muss die Stadt insgesamt rund 400.000 Euro jährlich finanzieren. Vorbild für das neue Angebot war Tübingen, wo Bürgerinnen und Bürger schon seit Jahren samstags kostenlos Bus fahren dürfen - und das auch rege nutzen.