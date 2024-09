Springvorführungen, Kunststücke auf dem Rücken von Pferden und wilde Kutschfahrten - das ist die Marbacher Hengstparade. In diesem Jahr ist Slowenien zu Gast, mit Lipizzanern.

Die Hengstparaden in Marbach sind der jährlichen Höhepunkt im Kalender des Haupt- und Landgestüts Marbach, sagt Landesoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck. Zu sehen seien nicht nur Ausschnitte aus ihrer Arbeit, sondern auch extra eingeübte Schaubilder, so wie die große Quadrille mit 25 Pferden, so die Oberstallmeisterin.

Auftakt bei Sonnenschein

Die Auftaktveranstaltung in diesem Jahr am Sonntag war nahezu ausverkauft. Rund 8.000 Gäste machten sich auf den Weg ins Gestüt, wo es nicht nur die knapp dreistündige Parade zu sehen gab. Besucher konnten ebenso einen Blick in die Stallungen werfen und mit den Pferdefachleuten ins Gespräch kommen. Als wahre Besucherlieblinge - sowohl bei der Hengstparade als auch auf den anliegenden Koppeln - stellten sich die Fohlen des Gestüts heraus. Große Freude für alle: pünktlich zum Beginn der Hengstparade bahnte sich die Sonne ihren Weg durch die Wolken und blieb dem Gestüt den Rest des Tages über treu.

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist der Auftritt der Lipizzaner-Hengste aus dem Gastland Slowenien. Die edlen Schimmel, die vor allem mit der Spanischen Hofreitschule in Wien in Verbindung gebracht werden, stammen ursprünglich aus dem slowenischen Lipica, daher auch der Name. Bereits seit einer Woche ist eine slowenische Delegation auf dem Marbacher Gestüt vor Ort, um miteinander zu trainieren.

Lipizzaner sind der Stolz der Spanischen Hofreitschule in Wien. Bei der Hengsparade kamen sie aus Lipica im Gastland Slowenien. SWR Katharina Kregel

Olympiasieger als Ehrengast am Donnerstag

Am kommenden Donnerstag, dem 3. Oktober, wird der Vielseitigkeitsreiter und vierfache Olympiasieger Michael Jung bei der Hengstparade in Marbach als Ehrengast erwartet. Die letzte Hengstparade in diesem Jahr findet dann am Sonntag, 6. Oktober statt.