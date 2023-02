Geldbeutelwäsche in Rottenburg am Aschermittwoch

per Mail teilen

Am Aschermittwoch trauern die Narren: Die Fasnet ist vorbei und damit das bunte Treiben auf den Straßen und in den Kneipen. Dunkel gekleidet waschen die Narren ihre Geldbeutel.

In Rottenburg (Kreis Tübingen) klingt die Fasnet traditionell mit einem Trauermarsch aus. Die Hästräger waschen ihre Geldbeutel am Narrenbrunnen aus, um sich nach dem exzessiven Genuss der närrischen Zeit sozusagen von Sünden reinzuwaschen.

Am Narrenbrunnen werden Geldbeutel reingewaschen

Das Häs ist wieder verstaut. Schwarz gekleidet in Frack und Zylinder machten sich elf Rottenburger Narren vom Zunfthaus mit ihren Geldbeuteln auf zum Brunnen an der Zehntscheuer. Zunächst wusch der Zeremonienmeister die Kasse im Brunnen, dann waren die Narren mit ihren Geldbeuteln an der Reihe. Und auch einige Zuschauer trauerten bei strahlendem Sonnenschein mit den Narren um das Ende der Fasnetszeit.

Am Aschermittwoch ist Geldbeutelwäsche am Wasserbrunnen in Rottenburg. SWR Theresa Krampfl

Kuttelessen im Zunfthaus

Im Anschluss an den Trauermarsch wurde noch mit einigen Gästen eine gemeinsame Mahlzeit im Zunfthaus eingenommen. Serviert werden am Aschermittwoch traditionell sogenannte Froschkutteln. Mit Fröschen hat das Gericht allerdings wenig zu tun. Aufgetischt werden Innereien vom Rind, mit Rotwein und Gewürzen verfeinert.