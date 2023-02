Narrolauf und Strohhexenverbrennung: Am Dienstag endete die Fasnacht in vielen Gemeinden Südbadens. Doch im Dreiländereck geht es noch weiter.

Zum Endspurt der Fasnacht sind noch einmal Tausende Besucher zu großen und kleinen Fasnachtsumzügen in der Region geströmt. Ein Highlight: der abschließende Umzug der Schuttige in Elzach (Landkreis Emmendingen). 1800 dieser historischen Narrengestalten hüpften am Dienstagnachmittag mit grimmigen Fratzen unter einem Dreispitz, einem roten Flecklehäs und einer Schweinsblase (Saubloder) am Stecken durch die Altstadt. Dabei klatschen die aufgeblasenen Saublodere auf die Straße und auch in die Zuschauermenge.

Große und kleine Narren zogen am Dienstag noch einmal durch die Altstadt von Elzach - zur Freude von mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern. SWR Sebastian Bargon

Kinder treiben Narren durch Laufenburg

"Narri – Narro!" hieß es auch noch einmal in Villingen. Etwa 8.000 Hästräger drehten beim Großen Umzug wieder richtig auf. Angeführt wurde der Zug von den "Narros", der zentralen Gestalt und Symbolfigur der Villinger Fasnet seit mehr als 400 Jahren. Begleitet wird sie traditionell von anderen Fasnets-Figuren wie "Butzesel", "Morbili" und "Kater Miau".

Die Villinger Fasnachts-Figuren "Narro", in der Mitte, und "Morbili", links und rechts, sind beim Umzug dabei. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

In Laufenburg (Landkreis Waldshut) war vor allem der Nachwuchs gefragt: Beim Narrolaufen am Dienstagnachmittag trieben Kinder die Narren mit frechen Sprüchen durch die Altstadt und bekommen als Belohnung Orangen, Würste und Wecken.

Beerdigung der Fasnacht in Bad Säckingen und Offenburg

Doch auch die schönste Zeit geht irgendwann zu Ende. Mit Einbruch der Dämmerung ist Schluss mit lustig! In weiße Gewänder gekleidet und mit weiß gekalktem Gesicht beerdigen die Hüüler am Abend in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) die Fasnacht – und übergeben ihre Überreste nach einem Zug durch die Straßen dem Flammentod.

Letzter Tanz um brennende Strohhexe in Offenburg SWR Christine Veenstra

Den Flammen geopfert wurde auch die Strohhexe in Offenburg. Nach Einbruch der Dunkelheit gegen 18:30 Uhr tanzten die Hexen am Abend ihren letzten Tanz um die fünf Meter große brennende Strohhexe.

Bisher positive Bilanz der Fasnacht in Freiburg

Bislang waren es Polizeiangaben zufolge überwiegend friedliche närrische Tage in Südbaden. In Freiburg haben demnach rund 100.000 Zuschauer den Fasnetmendig-Umzug durch die Stadt begleitet. Besondere Zwischenfälle habe es nicht gegeben, hieß es. Insgesamt hatte das Polizeipräsidium rund 100 Veranstaltungen und Umzüge in Südbaden im Blick.

Im Einsatz waren auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Malteser Hilfsdienst. Auch ihre Bilanz falle positiv aus, teilte DRK-Sprecher Matthias Reinbold mit. "Wir hatten in Freiburg ein normales Einsatzaufkommen im Verhältnis zu den vielen Menschen, die am Rande zugeschaut haben." Acht Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, unter anderem wegen Erschöpfung und zu viel Alkohol.

Im Dreiländereck ist die Fasnacht noch nicht vorbei

In den ursprünglich evangelischen Orten Weil am Rhein und Lörrach-Hauingen (beide Landkreis Lörrach) ticken die Uhren indes anders: Am Sonntag, 26. Februar, werden für den Buurefasnachtsumzug durch die Weiler Innenstadt die bunten Narren-Kleider noch einmal ausgepackt.

Im schweizerischen Basel geht es Montag, 27. Februar, erst so richtig los - mit dem Morgenstreich. Um vier Uhr früh werden die Lichter der Stadt gelöscht und das Trommeln und Pfeifen beginnt. Bis zum Tagesanbruch tragen Gruppen ihre kunstvoll gestalteten Laternen durch die Gassen der Stadt.