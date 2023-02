Das meist schöne Wetter hat in der Region für tolle Fasnet-Stimmung gesorgt. In den närrischen Hochburgen wie Schramberg und Rottweil feierten Zehntausende Narren mit.

Nach dreijähriger Corona-Pause hatten die Narren offenbar großen Nachholbedarf: Allein beim traditionellen Umzug in Rottenburg (Kreis Tübingen) am vergangenen Sonntag waren rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Narrensprung in Rottweil

Gute Stimmung beim Narrensprung in Rottweil SWR

Auch in Rottweil wurde die Schwäbisch-Alemannische Fasnet kräftig gefeiert. Gut viertausend Hästrägerinnen und Hästräger "juckten" am Montagfrüh um acht durchs schwarze Tor - gefeiert von vielen Zuschauern.

Spritziges Vergnügen bei der Bach-Na-Fahrt in Schramberg

Besonders lustig war es dann am Rosenmontag bei der traditionellen Bach-Na-Fahrt in Schramberg (Kreis Rottweil). Nach Angaben des Technischen Hilfswerks (THW) lockte der nasse Spaß in diesem Jahr rund 25.000 Zuschauer an.

300 Jahre alter Brauch in Sigmaringen

Auch für Ferdinand Prinz von Hohenzollern hieß es: "Nauf auf'd Stang". SWR Anna Priese

Am Dienstag waren dann in Sigmaringen die Narren los! Hunderte Narren und Närrinnen waren mit dabei, als 26 "Bräutlinge" von ledigen Männern rund um den Rathausbrunnen getragen wurden. In diesem Jahr war auch Prominenz dabei: Ferdinand Prinz von Hohenzollern. Den Brauch gibt es seit drei Jahrhunderten - er lockt Jahr für Jahr Hunderte von Zuschauern an.