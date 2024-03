"Ich glaube, es reicht langsam", so eine Frau in Tübingen zum angekündigten Streik. Ab Dienstag, 2 Uhr, wird bei der DB wieder gestreikt. Auch in der Region gibt es Zugausfälle.

Der Tübinger Hauptbahnhof am Montag: Noch eilen Menschen zu ihren Zügen. Doch am Dienstag dürfte das anders aussehen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat erneut zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Ab 2 Uhr fallen deswegen auch in der Region viele Züge aus.

"Langsam leide ich darunter."

"Ich glaube, es reicht langsam", sagt eine Frau, die mit einigen anderen vor dem Eingang des Bahnhofs steht. Sie habe "überhaupt kein Verständnis" für den Streik mehr. Zwar fahre sie selbst mit dem Auto, ihre Mitarbeiter seien aber vom Streik betroffen. Und eine Passantin, die regelmäßig mit dem Zug zur Arbeit fährt, erzählt: "Langsam leide ich darunter. Es ist ja andauernd was."

Er wünsche sich wieder mehr Verlässlichkeit meint auch ein junger Mann. Auch in der Altstadt treibt der Streik die Menschen um. Er habe den Eindruck, dass sich die Parteien nicht aufeinander zu bewegen, so ein Passant.

Manche Bahnreisende können den Streik auch nachvollziehen.

Auch, wenn sie ständig Zug fahren müsse, habe sie Verständnis für den Streik, meint eine junge Frau, die grade auf dem Weg zum Bahnhof ist. "Wenn ich an deren Stelle wäre, hätte ich es auch so gemacht," sagt sie. Und ein Passant hat volles Verständnis für die Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Der Schichtbetrieb sei enorm anstrengend und da brauche es Lösungen. Allerdings gebe es ja nun Angebote. "Man muss sich zusammensetzen", findet er.

Züge im 2-Stunden-Takt zwischen Tübingen und Horb

Die Deutsche Bahn will laut Mitteilung auf einigen Strecken in der Region trotz Streik ein Grundangebot schaffen. So sollen zwischen Bad Urach und Tübingen noch vereinzelt Züge fahren. Einen 1,5-Stunden-Takt will die Deutsche Bahn zwischen Tübingen und Herrenberg einrichten. Auch zwischen Pforzheim und Horb soll es einzelne Zugverbindungen geben. Für die Strecke zwischen Tübingen und Horb ist ein 2-Stunden-Takt geplant.

Keine Züge der Deutschen Bahn zwischen Tübingen und Stuttgart

Anders sieht es beim IRE6 zwischen Tübingen und Stuttgart aus: Auf dieser Strecke fährt am Dienstag kein Zug der Deutschen Bahn. Man solle die Züge der SWEG nutzen, heißt es. Doch ob diese Züge tatsächlich fahren, ist nach Angaben der SWEG unklar. Falls sich DB-Fahrdienstleiter dem GDL-Streik anschließen würden, könnte es auf betroffenen Strecken nämlich auch für SWEG-Züge zu Störungen kommen. Mit dem IRE6 soll es zwischen Sigmaringen und Aulendorf weiterhin einzelne Fahrten geben. Zwischen Tübingen und Rottenburg ist ein 2-Stunden-Takt mit der RB 74 geplant.

Kurzfristige Ausfälle möglich

Auch bei dem Grundangebot kann es laut der Deutschen Bahn kurzfristig zu Änderungen und Zugausfällen kommen. Reisende sollen sich deswegen wenige Stunden vorab über die jeweilige Verbindung informieren. Der Streik im Personenverkehr geht bis Mittwoch, 2 Uhr. Auch der Güterverkehr wird bestreikt. Dieser startet am Montag ab 18 Uhr und endet am Dienstag um 18 Uhr.