Bundeskanzler Olaf Scholz nächste Woche in BW: von Sindelfingen bis zum Nordschwarzwald

Kanzler Olaf Scholz ist im Land unterwegs. Sein Besuch führt ihn durch eine Schule sowie das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen und zum KSK in Calw. Wo er noch sein wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird bei seiner Tour durchs Land am Montag, den 4. und Dienstag, den 5. März Halt bei Mercedes-Benz in Sindelfingen (Kreis Böblingen), Glatten (Kreis Freudenstadt), Nagold (Kreis Calw) und Calw machen. Dabei besucht er eine Schule, ein Mercedes-Benz Werk, die Möbel- und Baubeschlägefirma Häfele, den Vakuumtechnik-Hersteller Schmalz und das Kommando Spezialkräfte (KSK). Mehrere Proteste sind schon angemeldet. Auch bei seinem Besuch in Freiburg vergangene Woche gab es Proteste von Landwirten.

Olaf Scholz besucht Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen

Beginnen wird der Bundeskanzler seine Tour am Montag, den 4. März vormittags an der Gottlieb-Daimler-Schule 1 in Sindelfingen. Dort zeigen ihm unter anderem Schülerinnen und Schülern Projekte zur EU, bei denen es zum Beispiel um die Migration als Chance für die EU geht.

Danach geht's weiter zum Mercedes-Benz Standort in Sindelfingen. Dort wird er unter anderem auch mit den Beschäftigten sprechen und an einer Betriebsversammlung teilnehmen. Ein Thema wird dabei sicher die Zukunft der Autoindustrie sein.

In Glatten ist bereits eine Demonstration angemeldet

Weiter geht es zum Vakkuumtechnik-Hersteller Schmalz in Glatten. Auch dort will sich Scholz die Produktion anschauen und mit Mitarbeitenden sprechen. Laut Polizei ist in Glatten eine Versammlung in Form eines Korso von Autos und Traktoren angemeldet.

Bei der Firma Häfele zu Besuch

Gleich am Morgen des Dienstags, 5. März, will Olaf Scholz den Möbel- und Baubeschlägehersteller Häfele in Nagold besuchen. Er möchte sich die Produkte ansehen und sich mit Beschäftigten sowie mit dem Betriebsrat austauschen.

Weitere Demo rund um Bürgerdialog in Nagold angemeldet

Nach dem Termin bei Häfele kommt Olaf Scholz in die Seminarturnhalle nach Nagold. Dort soll auf Einladung der SPD-Kreisverbände Calw und Freudenstadt ein Bürgerdialog zum Motto "Miteinander - ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben!" stattfinden. Die SPD-Bundesvorsitzende und Wahlkreisabgeordnete von Calw/Freudenstadt Saskia Esken wird auch dabei sein.

Zu diesem Termin hat der Bauernverband eine Versammlung angemeldet. Die Bauern wollen nach eigenen Angaben im Sichtfeld des Veranstaltungsorts mit Bannern und Schleppern auf sich aufmerksam machen. Wie viele Leute es werden, konnte Silvia Ewers vom Bauernverband Nordschwarzwald-Gäu-Enz vor dem Wochenende noch nicht beantworten. Die Polizei wird am Montag und Dienstag mit Hubschraubern, Drohnen oder Reitern im Einsatz sein. Es kann sein, dass es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Letzte Station: Kommando Spezialkräfte in Calw

Danach geht es nach Calw. Dort wird Scholz das Kommando Spezialkräfte (KSK) besuchen. Das stand zuletzt wegen rechtsextremistischer Vorfälle in der Kritik. Bei dem Besuch von Scholz soll es laut KSK unter anderem sicherheitspolitische Situation und die Zusammenarbeit zwischen KSK und der NATO gehen. Olaf Scholz soll dabei mit der Leitung, aber auch mit Soldatinnen und Soldaten in Austausch kommen.