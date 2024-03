Zum ersten Mal ausgezeichnet: Das "Restaurant 1950" in Hayingen (Kreis Reutlingen) hat einen begehrten Michelin-Stern bekommen. Bio-Koch Tress spricht von puren Emotionen.

Am Dienstag wurden die berühmten Sterne des "Guide Michelin" in Hamburg vergeben. Fünf Restaurants im Südwesten können sich über einen neuen Stern freuen. Auch das "Restaurant 1950" der Familie Tress in Hayingen-Ehestetten im Kreis Reutlingen ist nun in der neuen Ausgabe des Gourmetführers.

Damit wurde erstmals eine Küche bedacht, in der ausschließlich mit Zutaten aus Bio-Anbau gekocht wird. Ebenfalls ökologisch: Die Lebensmittel kommen aus höchstens 25 Kilometern Entfernung. Die Familie ist überglücklich, so Spitzenkoch Simon Tress:

Emotionale Momente bei der Preisverleihung in Hamburg

Bei der Verleihung des Michelin-Sterns zeigte sich der Chef Simon Tress emotional. "Ich habe auf der Bühne tränende Augen gehabt und geheult", erzählt Tress dem SWR. Ebenso seine zwei kleinen Söhne seien teilweise zu Tränen gerührt gewesen. Auch Mutter Inge Tress freut sich und ist stolz auf alle ihre vier Söhne:

Trotz Stern: Restaurant wird nicht teurer

Auf dem Erfolg möchte sich der Chef-Koch aber nicht ausruhen. Bald soll es schon ein neues Menü geben. Und Tress plant, in Zukunft den Hof im Restaurant noch mehr einzubeziehen. So soll beispielsweise Essen im Garten oder auch in der Backstube serviert werden. Teurer soll das Restaurant aber wegen des Michelin-Sterns nicht werden. "Das sehe ich gar nicht ein, denn die Produkte werden deshalb nicht anders", sagt Tress dem SWR.

Das "Restaurant 1950" hat nun einen Michelin-Stern SWR Tobias Rager

Michelin vergibt Stern für Bio-Küche

Der Kommentar des Guide Michelin lautet: eine Küche voller Finesse. Wo einst ein Schweinestall untergebracht war, erwartet die Gäste in Hayingen-Ehestetten auf der Alb heute ein tolles Restaurant: Unter einer hohen Decke sitzen sie in schönem modernem Ambiente samt offener Küche. Hier entsteht ein vegetarisches Menü, auf Wunsch erweiterbar um eine Fleisch-Komponente. Kleine Kärtchen zu den Gerichten informieren über die Zutaten. Die kommen alle aus dem nahen Umkreis.

Eine Küche mit eigener Idee, nicht von der Stange und ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit.

Es gibt nur fünf Tische, an denen die Gäste von einem sehr freundlichen Team umsorgt werden, man ist per Du. Auch Chef Simon Tress serviert mit. Die Liebe und Leidenschaft für Bio-Produkte und Bio-Küche ist Tradition bei Familie Tress.

Schon der Großvater brachte 1950 den biodynamischen Gedanken aus dem Elsass mit auf die Alb. Die Eltern von Simon Tress gründeten das erste Bio-Hotel Deutschlands - das "Rose". Das "Restaurant 1950" war auch schon Spielort bei "Kitchen Impossible" auf Vox.

Top-Adressen im Schwarzwald behalten ihre drei Sterne

Beide Top-Adressen im Nordschwarzwald verteidigen ihre Auszeichnung. Das Restaurant "Bareiss" und die "Schwarzwaldstube" behalten erwartungsgemäß ihre drei Sterne.