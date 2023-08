„Verbrannte Sterne“: Vom Brand und Wiederaufbau der Traube Tonbach

Fünfteilige Dokuserie über eine der besten Gourmetadressen Deutschlands / ab 25. August in der ARD Mediathek

Die Traube Tonbach aus Baiersbronn ist in der internationalen Gourmetwelt eine Legende. Seit Jahrzehnten gilt ihr Restaurant „Schwarzwaldstube“ als beste Feinschmeckeradresse Deutschlands. Doch im Januar 2020 vernichtet ein verheerender Brand das über 230 Jahre alte Gebäude und Stammhaus der Eigentümerfamilie Finkbeiner. In dem Traditionshaus befanden sich drei Restaurants, die mit insgesamt vier Michelin-Sternen ausgezeichnet waren. Eines davon: Die legendäre „Schwarzwaldstube“. Die Hoteliersfamilie beschließt den Wiederaufbau, kämpft für ein Comeback der Sterneküche – und das mitten in der Corona-Pandemie. Die fünfteilige Dokureihe „Verbrannte Sterne“ ist ab dem 25. August in der ARD Mediathek zu sehen.

Vom Brand zum Wiederaufbau in zwei Jahren

Der Brand der Traube Tonbach im Januar 2020 löste weltweit Reaktionen aus. Das Restaurant „Schwarzwaldstube“ war bis dahin 27 Mal in Folge mit den drei Michelin-Sternen gekürt worden, durch das Feuer wurde es komplett zerstört. Die Besitzer-Familie Finkbeiner entwickelt schnell erste Aufbaupläne, will das Konzept der Traube verjüngen und neue Gastrokonzepte entwickeln – doch der Ausbruch der Corona-Pandemie erschwert die Umsetzung. Zweieinhalb Jahre lang arbeitet die Familie im Krisenmodus. Anfang 2022, über zwei Jahre nach dem Brand, steht schließlich die Wiedereröffnung des Stammhauses bevor. Wie wird das neue Haus bei den Gästen ankommen? Kommen die Auszeichnungen, Bewertungen und vor allem die Michelin-Sterne zurück?

„Verbrannte Sterne“

Im Mittelpunkt der Dokuserie „Verbrannte Sterne“ steht die Hoteliersfamilie Finkbeiner, die die Traube Tonbach in siebter und achter Generation führt. Der Film begleitet sie zwei Jahre lang bei ihrem Kampf, ihre Spitzengastronomie wieder aufzubauen und sich ihre Michelin-Sterne zurückzuholen – vom Moment des Brands durch die gesamte Corona-Zeit. Entstanden ist eine fünfteilige Familiensaga, die zugleich Zeitgeschichte ist. Alle fünf Folgen sind ab dem 25. August in der ARD Mediathek zu sehen.

