Trüffelzüchter aus Dußlingen mit Rekordernte

Und so sieht es im Gewächshaus von Karl-Heinz Klink in Dußlingen aus. Von hier aus verschickt er mit Sporen geimpfte Trüffelbäumchen in die ganze Welt. Seine Mission: Trüffel für alle.

Der Anbau der Luxus-Delikatesse Trüffel verortet man für gewöhnlich doch eher in Italien oder Frankreich. Was die wenigsten wissen: Auch in der Region Neckar-Alb gibt es seit einigen Jahren die nahezu perfekten Bedingungen für die Anzucht von Trüffeln an geimpften Pflanzen. Karl-Heinz Klink aus Dußlingen macht es seit über 15 Jahren vor und erntet in diesem Jahr besonders große Exemplare.