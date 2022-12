An Weihnachten beliebtes Fotomotiv: Bethlehem bei Pfullendorf

per Mail teilen

Kleiner Ort mit großem Namen: Bethlehem. Ein Pfarrer wohnt dort mit seiner Familie; auch seine Nachbarin wurde dort geboren und ihre Mutter hieß Maria. Unglaublich, aber wahr.

Ohne Flugzeug und ohne lange Schiffsreise kann man Betlehem besuchen. Der kleine Weiler liegt bei Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) und besteht aus zwei Häusern, die an einer schmalen Straße liegen. Acht Menschen wohnen dort insgesamt. Familie Lachmann ist vor einigen Jahren mit ihren Kindern dort hingezogen. Als der Makler ihm am Telefon die Adresse "Bethlehem 3" sagte, konnte er es kaum glauben. Denn Lachmann arbeitet als Pastor einer Freikirche.



Martha Stehle wohnt im Nachbargebäude Bethlehem 1. Sie ist dort geboren und ihre Mutter hieß Maria.

Name des Ortes kommt wohl vom Schutzpatron der Zimmerleute

Martha Stehle vermutet, dass der Name Bethlehem vom benachbarten Kloster "Wald" komme. Der heilige Joseph ist der Schutzparon der Zimmerleute. Und die hätten immer ihre Gesellenstücke vor dem Kloster gezeigt. Einmal sei eine Wiege dabei gewesen. Aber ob das so stimmt, weiß niemand so ganz genau.