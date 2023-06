Das SWR Doku Festival 2023 zeigt Dokumentarfilme auf der Leinwand. In Stuttgart mit dabei sind auch Stargäste wie Oscar-Gewinner Volker Schlöndorff und Tanzstar Eric Gauthier.

Mehr als 30 Dokumentationen, Stargäste und Weltpremieren stehen im Fokus des SWR Doku Festivals ab Dienstag in Stuttgart. Bis einschließlich Freitag werden in den Innenstadtkinos nahe dem Schlossplatz die Filme aus unterschiedlichsten Sparten gezeigt.

Mit einer Weltpremiere, der Kubareise des Stuttgarter Tänzers Eric Gauthier, beginnt das Festival. Er nähert sich dem Land und seinen Menschen tanzend und bringt Einblicke mit. Gauthier wird als Stargast auch bei der Vorstellung des Films persönlich vor Ort sein.

Ehrenpreisträger Wim Wenders

Das Festival endet in diesem Jahr auch in Kuba mit Buena Vista Social Club, einem Film-Klassiker von Wim Wenders, der in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird.

Drei seiner Werke werden im Rahmen einer Retrospektive gezeigt, die die Arbeit der 77-jährigen Filmlegende ehrt: "Tokyo-Ga", "Pina", der Oscar-nominierte Dokumentarfilm "Buena Vista Social Club" sowie das große Porträt über den Starregisseur: "Wim Wenders - Desperado" von Eric Friedler und Andreas Frege.

Zahlreiche Nominierte für deutschen Dokumentarfilmpreis

Im Vordergrund wird allerdings auch das Rennen um die Festival-Preise stehen. Am Freitagabend wird der Deutsche Dokumentarfilmpreis vergeben, der mit 20.000 Euro dotiert ist. Zusätzlich sind drei Dokumentarfilme aus dem Bereich der Musik nominiert und es wird ein Förder- und der Publikumspreis der SWR-Landesschau vergeben.

Nominiert sind in diesem Jahr 15 Produktionen aus verschiedenen Genres, darunter Kino- und Fernseh-Dokumentarfilme sowie auch Erstlingswerke von Studierenden, darunter auch Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff mit seinem Film "Waldmacher" sowie der Film "When Spring Comes to Bucha", der über den Neuanfang in der ukrainischen Stadt, in der sich die Menschen 35 Tage lang vor der russischen Armee verstecken mussten, erzählt.

Die Geschichte des Festivals

Das Genre des dokumentarischen Films hat eine lange Tradition beim SWR. Gemeinsam mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) vergibt der SWR seit 2009 den Deutschen Dokumentarfilmpreis (zuvor Baden-Württembergischer Dokumentarfilmpreis).

Der Deutsche Dokumentarfilmpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für den dokumentarischen Film und würdigt Filmwerke im deutschsprachigen Europa.