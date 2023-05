Große Augenblicke reihen sich in diesem wundervollen Film aneinander und man fragt sich: Was macht diese Klänge derartig magisch?

Musik – die fließt wie ein Fluss. Träge, kleine Wellen schlagend, stürmisch geschäumt vom Wind, der ein Rhythmus ist. Havanna. Äußerlich erstarrt im Pittoresken, doch pulsierend im Drive seiner Bewohner. Überlebensstark. Dorthin reiste Wim Wenders 1998 auf Anregung des Gitarristen und Komponisten Ry Cooder. Begleitet von einem kleinen Team. Cooder wollte ein Album mit kubanischen Musikern einspielen. Allesamt Legenden, doch vergessen im Dunkel der Moderne. Der Film taucht ein in deren Musik. Hört zu. Zeigt Freude beim gemeinsamen Musizieren. Konzentration im Swing eines Legato, schmelzend, schmachtend. Ein Lächeln, trillernde Eitelkeiten. In die Songs webt sich die Beobachtung des Alltags, karg, aber lebendig, nicht genügsam, doch fordernd im Lebensübermut. Später ein Auftritt in Amsterdam. Schließlich noch New York. Ein Sehnsuchtsort die Carnegie Hall – und ein musikalischer Triumph. „Ich dachte, ich drehe einen Dokumentarfilm,“ so Wenders, „dabei waren wir dabei, einem Märchen beizuwohnen, das sich niemand so hätte ausdenken können.“ Ein Musikfilm – lässig, souverän, zugewandt. Ein Sound – hinreißend schön.

Wim Wenders, *1945, Düsseldorf, ist deutscher Regisseur und Fotograf. Zusammen mit anderen Autorenfilmern gründete er 1971 den Filmverlag der Autoren. Mit Filmen wie Paris, Texas oder Der Himmel über Berlin erreichte er ab den 1980er Jahren weltweite Bekanntheit. 1991 bis 1996: Vorsitzender der Europäischen Filmakademie und seitdem bis Ende 2020 deren Präsident. 2002 bis 2017: Professor für Film an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. 2023 mit zwei Filmen in der „Official Selection“ des „Festival de Cannes“.