Mit dem Frühling kehrt die Hoffnung in die zerstörte ukrainische Stadt Bucha zurück. Doch wie leben die Menschen dort weiter, wenn der Krieg ihnen alles genommen hat?

29.06.2023, 22:00-23:05 Uhr + Filmgespräch, Gloria 2.

When Spring Came to Bucha - Filminhalt

Knorrig recken Bäume ihre Äste, von rosig-weißen Blüten reich betupft, ins Sonnenlicht – ein friedliches Bild, hätten sich nicht im Geäst schwarze Planen verheddert, Rabenvögeln gleich. 35 Tage – so lange mussten sich die Menschen vor der russischen Armee verstecken. Bucha, Borodyanka und Irpin, drei Städte in der Region Kiew, werden zu Sinnbildern des Grauens der russischen Invasion. Das Trauma des Krieges spiegelt sich in den Gesichtern aller wider. Viele können kaum fassen, überlebt zu haben. Kinder malen, häkeln, kuscheln. Ein leises Rumpeln schreckt sie auf. Eine Bahre klackert über Straßenkies. Männer in Schutzanzügen geistern durch die Straßen. Leichen identifizieren, Gräber ausheben, Kreuze aufstellen. Menschen versammeln sich auf einem Platz, lassen die Ukraine hochleben und schmähen Putin. Ihre Städte – ein wüstes Feld. Freiwillige kommen von weit herbeigeeilt, um zu helfen. Alle sind gezeichnet von Fassungslosigkeit, von Leid und Verzweiflung. Doch begleitet vom Erscheinen der ersten Frühlingsblüten zeigen die Menschen wachsende Fürsorge füreinander, eine unbändige Widerstandskraft und vor allem Hoffnung.

Mila Teshaieva (*1974) ist eine ukrainische Künstlerin, Fotografin und Filmemacherin. Sie beschäftigt sich mit den Themen nationale Erinnerungen und kollektive Identitäten in den Gebieten des ehemaligen Ostblocks. Mit den ersten Tagen der Invasion der russischen Armee reiste sie in die Region Kiew, um zu fotografieren, zu filmen und darüber zu schreiben. Für die kürzere TV-Version von When Spring Came to Bucha gewann sie zusammen mit Marcus Lenz den Grimme Preis 2023.

Marcus Lenz (*1969) ist ein deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann. Sein Studium absolvierte er an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB). Im Jahr 2016 gründete er die Produktionsfirma Wildfilms. Sein letzter Spielfilm Rivale (2020) wurde auf über 50 Festivals gezeigt und gewann zahlreiche Preise. Für die kürzere TV-Version von When Spring Came to Bucha gewann er zusammen mit Mila Teshaieva den Grimme Preis 2023.