Der Waldmacher

Oscargewinner Volker Schlöndorff präsentiert seinen Film: Beeindruckende Bilder und emotionale Einzelschicksale lassen die Zuschauer:innen daran teilhaben, wie ganze Regionen wieder aufblühen.

30.06.2023, 16:30-18:00 Uhr + Filmgespräch, Gloria 2.

Infos zu Tickets und Barrierefreiheit hier.

Gewaltige Bäume. Die Kameradrohne schwebt über ihrem tiefen und satten Grün. Doch so unversehrt ist die Welt nicht. Rodungen haben einst fruchtbare Böden ausgelaugt. In Afrika zeigt der Raubbau an der Natur seine bitterböse Konsequenz. Verödete Landstriche, Frauen, die dem ausgetrockneten Boden eine Ernte abringen wollen. Der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo versucht seit Jahren, diese von Menschen verursachte Heimsuchung zu bekämpfen. Doch zunächst scheitern seine Anstrengungen, das Ödland durch das Pflanzen von Setzlingen zurückzudrängen. Dann hat er eine „Offenbarung“. So nennt Oscar-Gewinner und Regisseur Volker Schlöndorff, der Rinaudo über einen langen Zeitraum begleitet hat, dessen Entdeckung. Unter dem vermeintlich totem Boden erstreckt sich ein gewaltiges Wurzelnetzwerk, aus dem neue Büsche und Bäume sprießen können. Und mit ihnen die handfeste Utopie einer „Grünen Mauer“, die die Sahelzone in eine lebensfreundlichere Landschaft verwandeln soll.

Regisseur Volker Schlöndorff wird zum Gespräch im Anschluss an den Film vor Ort sein.

Volker Schlöndorff (*1939, Wiesbaden) Nach seinem Schulabschluss zog er nach Paris, wo er seine Leidenschaft für den Film entdeckte. Der Durchbruch gelang ihm 1975 mit „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. International berühmt wurde er 1979 mit der Verfilmung des Romans Die Blechtrommel von Günther Grass, ausgezeichnet mit der Goldenen Palme in Cannes, dem Oscar® für den besten fremdsprachigen Film und dem Bundesfilmpreis. Große internationale Produktionen folgen wie Arthur Millers Drama „Tod eines Handlungsreisenden“ (1985) mit Dustin Hoffman und John Malkovich. Mit dem RAF-Drama „Die Stille nach dem Schuss“ (2000) gewann er den Europäischen Filmpreis. Zuletzt brachte er das melancholische Beziehungsdrama „Rückkehr nach Montauk“ (2017) auf die Leinwand.