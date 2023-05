Weltpremiere: Tanz-Doku, Kuba-Roadmovie beim SWR Doku Festival. Erleben Sie Stuttgarts Tanz-Wunder Eric Gauthier auf der Leinwand und live vor Ort!

27.06.2023, 19:30-20:30 Uhr, Gloria 1, Stargast-Event bis 21:30 Uhr.

Infos zu Tickets und Barrierefreiheit hier.

Inhaltsverzeichnis

Dance Around the World / Kuba - Filminhalt

Auf seiner Reise durch die Welt des Tanzes besucht Eric Gauthier diesmal Kuba, wo mitten in der Karibik der Tanz als eine Kunst des Volkes utopische Kraft entwickelt hat. Er besucht das Teatro Nacional de Cuba mit zwei großen Kompanien von nationaler Bedeutung. Beim klassischen Ballett erfährt Gauthier, was den kubanischen Tanzstil von seinen europäischen Vorbildern unterscheidet. Die Danza Contemporánea de Cuba hingegen profitiert viel von den afrikanischen Wurzeln ihrer Tänzer:innen. Aus ihr gehen zumeist auch die freien Kompanien hervor, wie die OtroLado Dance Company. Tanzbewegungen wie Gauthier sie „noch nie gesehen hat“. Auch trifft er den gebürtigen kubanischen Startänzer Carlos Acosta, der in Europa zum Weltstar wurde, bevor er auf Kuba aus Liebe zu seinem Heimatland eine eigene Kompanie gründete. Vor allem aber erlebt Gauthier das Leben in einer flirrenden Metropole: Er lernt Salsa auf dem Prado, flaniert mit der Tänzerin M. Tejeda Rodriguez durch die wildromantischen Straßen von Havanna und ertastet in einem Roadmovie die vereinigende Kraft, die der Tanz in einem von der Welt isolierten Land entwickelt hat.

Eric Gauthier ist ein international renommierter Tänzer und Choreograph aus Stuttgart. Geboren wurde er 1977 in Kanada. Seine Tanzkarriere begann am National Ballet of Canada, 1996 wechselte er zum Ballett der Staatsoper Stuttgart und stieg schnell zum Solisten auf. 2007 gründete er das Gauthier Dance Ensemble. Die Stuttgarter Tanzkompanie wird rasch bekannt für ihre innovativen Produktionen und tritt international auf. Mit dem 16-köpfigen Ensemble hat Gauthier zahlreiche Choreographien kreiert. Vielfach wird er für seine Arbeit ausgezeichnet, darunter 2011 mit dem Deutschen Tanzpreis „Zukunft“ und ein Jahr später mit dem Preis der deutschen Theaterkritik. Neben seiner Arbeit als Tänzer und Choreograph engagiert sich Gauthier für den Tanznachwuchs und leitet Workshops und Meisterklassen. Auch unternimmt er immer wieder Ausflüge in andere Genres, etwa mit Choreographien für die Bühnenshow von Rapper Cro und den Kino-Hit Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm. Zudem steht er als Moderator und Tanzexperte vor der Kamera in der SWR-Dokuserie Dance around the World.

Dance Around the World bringt das Publikum zu den angesagtesten, zu den besten Tanzkompanien der Welt – den modernen und den klassischen – und taucht ein in die pulsierende Szene vor Ort. Die Dokuserie gleicht getanzten Roadmovies und vermittelt den Flair der Orte, an denen die Künstler:innen leben und wirken. Eric Gauthier stellt als Moderator Trends vor, gewährt exklusive Blicke hinter die Kulissen, aber auch intime Einsichten in die emotionale Welt der Tänzer:innen und Choreograph:innen, die oftmals ihr ganzes Leben ihrer Leidenschaft, dem Tanz, widmen. Idee, Konzept und Redaktion liegt in den Händen der preisgekrönten Filmeschaffenden Sandra Maria Dujmovic und Prof. Joachim Lang, Andreas Ammer gehört als Autor und Regisseur der Episoden zum Team. Gedreht wurde bisher in Tel Aviv, Sankt Petersburg, London, Montreal, den Niederlanden und Kuba.

Andreas Ammer, *1960, München, ebd. Promotion. Beginn der freien Tätigkeit als Hörspiel- und Filmemacher. Für erstere erhielt er nationale und internationale Preise. Als Filmemacher begann er bei Alexander Kluges Stunde der Filmemacher, arbeitete international für die Kulturmagazine der ARD und als Dokumentarfilmer. Außer als Realisator der Sendung druckfrisch, für die er den deutschen Fernsehpreis erhielt, ist er bekannt für seine Film-Portraits von Künstlern von Karl Valentin bis Teodor Currentzis.