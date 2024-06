Wegen Dauerregen: Rheinpegel im Kreis Waldshut steigt wieder

Der Rheinpegel im Kreis Waldshut sinkt aktuell. Bis Montag soll er wieder steigen, wenn auch nicht so hoch wie am Samstag. Die Menschen haben sich auf ein Hochwasser vorbereitet.

Die Rheinuferwege sind in Hohentengen, in Kadelburg, in Waldshut, Rheinheim und in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) auch am Sonntag noch gesperrt. Der Rheinpegel sinkt aktuell wieder, nachdem er am Samstag in Hauenstein einen Höchstwert von zehn Metern erreicht hatte. Doch bis Montag soll er wieder ansteigen - auch wenn nicht mehr so hoch wie am Samstag.

Rheinuferwege gesperrt und Sandsäcke vor den Haustüren

Die Feuerwehr aus Bad Säckingen warnt bei Social Media, die Absperrungen an den Rheinuferwegen nicht zu überqueren. Die Lage am Rhein sei gefährlich. Die Einsatzkräfte seien mit allen Materialien gerüstet und parat für den Einsatz, hieß es am Samstag. Auch die Menschen entlang des Rheins bei Waldshut-Tiengen haben vorgesorgt: Sandsäcke liegen vor Haustüren, Holzbretter stehen vor Kellerfenstern.

🚒👨‍🚒📟 !!! EINSATZ !!! 📟👨‍🚒🚒 Auch bei uns steigt der Rheinpegel merklich an. Wie so oft ist auch heute die erste...Posted by Feuerwehr Küssaberg on Friday, May 31, 2024

Schwimmbad und Campingplätze geschlossen

Campingplätze entlang des Rheins im Kreis Waldshut wurden evakuiert. In Waldshut sind auch Schwimmbäder und Sportlagen vom Hochwasser betroffen. Der Förderverein Pro Freibad hatte Sandsäcke am Schwimmbad deponiert. Am Sonntag gibt der Verein Entwarnung: Alle Badebecken seien vom Hochwasser unberührt geblieben. Trotzdem bleibt laut dem Verein das Schwimmbad weiterhin geschlossen.

Der Campingplatz in Kadelburg, einem Ortsteil der Gemeinde Küssaberg im Klettgau, ist bei Hochwasser in der Gegend die erste kritische Stelle am Rhein. Die Feuerwehr errichtete daher bereits am Freitag vorsorglich einen Hochwasserdamm.