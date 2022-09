World Cleanup Day: Aufräumaktionen auch in und um Freiburg

Zum World Cleanup Day, dem weltweiten Aufräumtag, sind auch Aktionen in Südbaden geplant. Menschen sammeln Müll in Freiburg, in der Ortenau, an der Schweizer Grenze und im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Ausgerüstet mit Mülltüte und Handschuhen ziehen Ehrenamtliche am Samstag durch viele Städte und Gemeinden. Das Ziel: Sie wollen möglichst viel Abfall einsammeln und ordentlich entsorgen. So wollen sie gegen die Umweltverschmutzung vorgehen. Auch Institutionen beteiligen sich an dem großen Aufräumtag, in Freiburg etwa ein Supermarkt mit seiner Belegschaft. Für Sportliche gibt es das sogenannte "Plogging": Menschen joggen und befreien währenddessen Wiesen und Straßen vom Müll. Gemeinderäte sammeln Müll in der Ortenau In der Gemeinde Neuried im Ortenaukreis hat unter anderem der Jugendgemeinderat zum Müllsammeln aufgerufen. Auch im Markgräflerland (Landkreise Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald) wird aufgeräumt - wie im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Landkreis Waldshut. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Aktionen am World Cleanup Day Große Beteiligung weltweit Am World Cleanup Day beteiligen sich jährlich Millionen von Menschen. Er findet laut Veranstalter dieses Jahr zum fünften Mal statt. In Deutschland ist die Organisation "Let's Do It Germany e.V." für die Planung verantwortlich.

Sendung am Sa. , 17.9.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW