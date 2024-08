Von Lörrach nach Offenburg: Wie steht es um die Radschnellwege in Südbaden?

per Mail teilen

Warum Radschnellwege viel Zeit brauchen, wie ein Freiburger Verein Zugang zu Sport schafft und was gut zum Federweißen passt - alles im Wochenrückblick.

Salut! Ich bin Paulina Flad, multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg und im Büro in Offenburg. Heute blicke ich mit euch zurück auf die Woche und auf folgende Themen:

"Im Ortenaukreis ist die Realisierung des Radschnellwegs Offenburg-Straßburg wieder ein kleines Stückchen näher gerückt." - Eine Meldung bei uns in den Hörfunknachrichten, die mich diese Woche hat aufhören lassen. Super - habe ich mir gedacht - für die Arbeit pendle ich immer wieder mit dem Rad zwischen Offenburg und Straßburg, ein Radschnellweg würde das unkomplizierter machen. Also habe ich recherchiert: Wann soll dieser Radschnellweg denn fertig sein? Und musste feststellen: Es ist noch einiges zu tun.

Planung kann beginnen - Bau bis 2030

Festgelegt wurde diese Woche erst einmal, dass der Ortenaukreis die Planung für den Radschnellweg offiziell übernimmt. Roland Gäßler, Leiter des Straßenbauamts im Ortenaukreis, sagt mir: Das Ziel sei, den Radschnellweg bis 2030 fertig zu stellen, denn dann laufe die Förderung von Bund und Land aus. Es könne aber auch noch einiges dazwischenkommen. Zuerst müsse ein Ingenieurbüro gefunden werden, das muss dann wiederum eine Streckenführung festlegen und diese anschließend auf Dinge wie Arten- oder Gewässerschutz überprüfen, so Gäßler. Erst viel später könne mit dem Bau begonnen werden.

Bereits fertig ist der Radschnellweg zwischen Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart, als erster in Baden-Württemberg. Fertig gestellt wurde er 2019. picture-alliance / Reportdienste Christoph Schmidt

Ein bisschen weiter wäre man schon beim Radschnellweg zwischen Offenburg und Gengenbach - dort sei das beauftragte Ingenieurbüro kurz davor eine Streckenführung vorzustellen und zu überprüfen, so der Leiter des Ortenauer Straßenbauamts. Und zwischen Lahr und Ringsheim könne parallel zum Bau einer neuen Umgehungsstraße auch ein Radschnellweg angelegt werden. Der ursprünglich geplante Radweg müsse allerdings auf vier Meter verbreitert werden, um den Anforderungen eines Radschnellwegs zu entsprechen. Zusammen mit dem Bau der neuen Kreisstraße, soll der Radschnellweg zwischen Lahr und Ringsheim dann schon bis 2028 fertig werden, erklärt mir Roland Gäßler.

Neben den Radschnellwegen im Ortenaukreis sind in Südbaden noch weitere geplant: Einmal zwischen Freiburg und Waldkirch/Emmendingen und zwischen Basel und Schopfheim im Landkreis Lörrach. Beide sind schon so weit, dass eine bevorzugte Strecke feststeht. Wann die Strecken fertig sein könnten, ist aber noch unklar. Einen Überblick über alle potenziellen Radschnellwege in Baden-Württemberg und ihren Fortschritt gibt es hier.

Eine weitere Meldung, die mich diese Woche gefreut hat: Der gemeinnützige Freiburger Verein "beneFit" hat für ein Projekt 106.000 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie bekommen. Ich habe von dem Verein schon von Freunden und Bekannten gehört: Menschen in prekären Lebenslagen, zum Beispiel weil sie von Armut oder Wohnungslosigkeit betroffen sind, können dort kostenlos und ohne Nachweis über den persönlichen Hintergrund an verschiedenen Sportangeboten teilnehmen. Ziel des Vereins sei es, einen niederschwelligen Zugang zu Sport und Bewegung zu ermöglichen, erklärt mir Lukas Oettle, Gründer und geschäftsführender Vorstand von beneFit e.V..

Auch ein Tanzkurs ist Teil des Projekts „Gemeinsam aktiv mit beneFit“. beneFit e.V.

Die Förderung der Deutschen Fernsehlotterie sei nun für das Projekt "Gemeinsam aktiv mit beneFit" zweckgebunden erklärt mir Lukas Oettle weiter. Es sei das größte Projekt des Vereins, der 2022 gegründet wurde. Dazu gehören wöchentliche Sportangebote wie Fußball, Nordic Walking oder ein Schwimmkurs für Frauen, aber auch Einzeltrainings und eine Sozialberatung.

Mit dem Geld werden vor allem die Personalkosten gedeckt und es gibt uns Sicherheit und Raum.



Mit dem Geld seien nun vor allem die Personalkosten gedeckt und es gebe dem Verein Sicherheit und Raum, so Oettle. "Es ist die erste Förderung für uns, die länger als ein Jahr geht. Das schafft uns, als noch relativ jungem Verein, die Möglichkeit, unsere Angebote zu verstetigen", freut sich Oettle.

Diese Woche haben wir außerdem über den Beginn der Federweißer-Lese in Südbaden berichtet. Schon am Dienstag haben die Winzerinnen und Winzer des Weinguts Löffler bei Staufen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Trauben dafür geerntet. Sie beobachten, dass die Beeren immer früher reif sind. Der Weingut-Besitzer Wolfgang Löffler sieht darin eine Folge des Klimawandels: "Früher begann die Lese Anfang Oktober - Heute sind wir für den Neuen Süßen schon deutlich früher dran".

Ich kenne das eigentlich gar nicht anders. Denn, Federweißer habe ich erst kennengelernt, als ich vor acht Jahren nach Südbaden gezogen bin. Bei mir zu Hause war das nicht so ein Ding. Aber ich muss sagen, der süße Traubenmost schmeckt eigentlich ziemlich lecker. Bisher kenne ich nur den klassischen Zwiebelkuchen dazu, aber ich habe mal nachgeschaut, was sonst noch dazu schmecken könnte.

Drei Rezepte, die gut zu einem Glas Federweißer passen: (Geht natürlich auch alles ohne Fleisch.)

