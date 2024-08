So wird das Wetter am Mittwoch in Baden-Württemberg

In der Nacht auf Mittwoch ist es bewölkt und es zieht ein schmales Regenband durch Baden-Württemberg. Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad am Bodensee und 12 Grad im höheren Schwarzwald. Am Morgen regnet es in Alpennähe noch. Ansonsten ist es trocken und es zeigt sich trotz Wolkenfeldern immer wieder die Sonne. Mit bis zu 24 Grad ist es insgesamt kühler als am Dienstag.