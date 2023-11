Eisige Wangen, heißer Punsch: In Freiburg ist der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. In diesem Jahr feiert der Budenzauber einen ganz besonderen Geburtstag - er wird 50 Jahre alt.

Passend zu den winterlichen Temperaturen in Südbaden startet am Donnerstag um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt in Freiburg. An sieben Standorten in der Innenstadt - etwa im Colombipark, auf dem Rotteckring oder dem Rathausplatz - können sich Besucherinnen und Besucher ab sofort die Hände an Punsch oder Glühwein wärmen, gebrannte Mandeln naschen oder besondere Kunsthandwerke erstehen.

Backstube, Kerzenwerkstatt, Glüh-Gin

Neben den Weihnachtsmarkt-Klassikern gibt es in diesem Jahr wieder besondere Highlights für Groß und Klein: In der Kinderbackstube auf dem Kartoffelmarkt können die Jüngsten ihre ersten Plätzchen backen oder in der Kerzenwerkstatt ihre ganz eigenen Kerzen ziehen. Unter den 134 Marktständen gibt es einige Neuheiten zu entdecken, zum Beispiel handgefertigtes französisches Nougat oder Glüh-Gin. Die traditionelle Eröffnung mit Lebkuchenanschnitt findet am Donnerstag um 19 Uhr mit Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) auf dem Rathausplatz statt. Der Freiburger Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember täglich von 10 bis 20:30 Uhr geöffnet. Sonntags nur von 11:30 bis 19:30 Uhr.

Basler Weihnachtsmarkt eröffnet auch

Am Donnerstag hat auch der Weihnachtsmarkt in Basel geöffnet. Auf dem Münsterplatz und rund um den Barfüßerplatz sind insgesamt 150 Essens- und Verkaufsstände aufgebaut. Von Schmuck, Strickwaren, weihnachtlicher Deko. Holz- und Lederarbeiten bis zum Essensstand mit Klöpfer, Raclette und Glühwein ist hier alles zu haben. Für Kinder gibt es spezielle Angebote: der Märchenwald auf dem Münsterplatz lockt mit Bastelangeboten und auf dem Barfüßerplatz befindet sich die Hütte zum Kerzenziehen. Der Basler Weihnachtsmarkt, der laut Veranstalter der schönste und grüßte der Schweiz ist, ist bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20:30 Uhr geöffnet.