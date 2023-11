Das sind unsere Weihnachtsmarkt-Geheimtipps des Jahres

Weihnachtsmärkte gibt es ohne Ende. Freiburg, Straßburg - schon klar, alles sehr hübsch. Aber waren Sie schonmal in Neuf-Brisach? Oder Burkheim? Tipps aus dem SWR Studio Freiburg.

Ich freue mich in diesem Jahr ganz besonders auf den "Marché de Noël" in Neuf-Brisach im Elsass. Denn der hat eine ganz besondere Atmosphäre, die ihn von anderen Weihnachtsmärkten unterscheidet: Ein großer Platz verwandelt sich in ein Dorf, wie es um das Jahr 1700 ausgesehen haben mag, also zu der Zeit, als der Festungsbaumeister Vauban die Stadt mit sternförmigen Gräben und Wällen umgab.

An den Ständen führen Männer und Frauen in historischen Kostümen alte Handwerkstechniken vor, über offener Glut brutzelt ein Wildschwein am Spieß, es duftet verführerisch nach Glühwein, Gugelhupf und Gewürzbrot. Und in einem Bauernhof gibt es eine "lebendige Krippe" zu entdecken: Junge Leute stellen die Szenerie im Stall von Bethlehem dar. Was macht es da schon, wenn die heiligen drei Könige nebenher auf ihr Smartphone schielen und der Esel beharrlich die Sicht auf Maria und Josef versperrt – das macht das Ganze nur sympathischer.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in Neuf-Brisach vom 8. bis 10. Dezember 2023: Freitag, 14 Uhr bis 20 Uhr, Samstag, 10 Uhr bis 21 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr bis 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Hier gibt es Infos zu den Weihnachtsmärkten im Elsass.

Der Weihnachtsmarkt in Neuf-Brisach glänzt mit dem Charme des Jahres 1700. SWR

Ich empfehle das "Lauterbacher Weihnachtsdorf". Das ist ein wirklich entzückender, kleiner Weihnachtsmarkt, der "kreisrund" auf dem Rathausplatz in Lauterbach im Kreis Rottweil aufgebaut ist. Allein durch den Aufbau hat der Markt etwas wirklich kuschelig-heimeliges und ein bezaubernd liebevolles Flair. Ich sage das wirklich aus Überzeugung, da ich mich sonst eigentlich auf Weihnachtsmärkten nicht besonders wohl fühle.

Das Weihnachtsdorf öffnet am Samstag, 2. Dezember, von 13 Uhr bis 20 Uhr.

Live-Musik auf dem Lauterbacher Weihnachtsmarkt - schlendern in gemütlicher Atmosphäre. SWR

Der Weihnachtsmarkt in Burkheim am Kaiserstuhl nennt sich Mittelaltermarkt – und das ganz zurecht. Nicht nur, dass Burkheim vom Stadttor bis zum Schloss an das Mittelalter erinnert. Die Stände und Attraktionen sind Mittelalter pur. Landsknechte und Herolde sind zu erleben, es gibt Kräuterfrauen und Ritter. Auch die Produkte an den Verkaufsständen sind nicht vergleichbar mit anderen Weihnachtsmärkten. In Burkheim sind Hutmacher und Zinngießer zu erleben. Es gibt geröstetes Stockbrot, Ritterspieße, Met und selbstverständlich auch Burkheimer Weine.

Vor allem abends ist der Burkheimer Weihnachtsmarkt sensationell schön unter der Kulisse des mächtigen Schlosses, wo Feuer brennen und der Duft von Glühwein durch den Nachthimmel zieht. Praktisch: Vom Weihnachtsmarkt bis zum Bahnhof Burkheim-Bischoffingen sind es nur 15 Minuten zu Fuß, also ist der Markt auch "glühweinfreundlich" mit öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen. Fahrtzeit zum Beispiel bis Freiburg: 45 Minuten.

Öffnungszeiten: Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr bis 21 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 21 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember,11 Uhr bis 19 Uhr.

Für weitere Infos hier klicken.

Auch ich gebe offen zu: ich bin kein Fan von Weihnachtsmärkten. Der Glühwein zu klebrig, die Musik nicht mein Geschmack, und rote Mützen will ich maximal an Nikolaus sehen. Aber der Waldshuter Weihnachtsmarkt hat ein Angebot, welches sogar mir Freude und Lust auf Weihnachtsmarkt macht: Eisstockschießen. Man mietet sich die Bahn mit einer Gruppe von Freunden oder der Familie.

Sieht aus wie Eis, ist aber kein Eis. Die Eisbahn ist umweltfreundlicher: weil nicht tiefgefroren, sondern aus wiederverwertbarem und überraschend rutschigem Plastik. Die ganz Kleinen können nebenan ihre Runden auf der Eisbahn drehen und die Größeren toben sich beim Eisstockschießen aus. Ein sportlich fröhlicher "Mini-Spaß-Wettkampf" im Winter im Freien.

Und wenn ich am Ende verliere: dann gebe ich auch gerne die verabredete Runde Glühwein für die Sieger aus. Und ich trinke – wie es sich für gute Verlierer gehört – auch einen Glühwein mit. Der Weihnachtsmarkt in der Waldshuter Altstadt läuft vom 25. November bis 22. Dezember. Hier gibt es mehr dazu. Die Eisbahn und das Eisstockschießen gibt es auf dem Viehmarktplatz. täglich ab 15 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Freiburg-Kappel ist klein und schnuckelig. Organisiert wird er vom Sportverein Freiburg-Kappel, auf dessen Gelände findet er auch statt. Kulinarische Köstlichkeiten wie die legendäre Nudelsuppe, selbst gemachte Waffeln und Kuchen, Glühwein, Punsch und die lange Rote laden zum Verweilen ein.

Und auch die selbst gemachten Socken, Weihnachtsbrötle und Marmeladen sind immer sehr beliebt. Ein Geheimtipp, dieser Weihnachtsmarkt!

Öffnungszeiten: Samstag, 16. Dezember, 13 Uhr bis 20 Uhr, und Sonntag, 17. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Vom 30. November bis 7. Dezember gibt es neben dem großen Weihnachtsmarkt auch wieder die Eisbahn auf dem Marktplatz in Emmendingen.

Liebevoll dekorierte Märchenhütten verteilen sich in der Altstadt in der Kirchstraße und laden ein zum Flanieren. Für weihnachtliches Flair sorgen Tannenbäume, unzählige Lichterketten, urige Holzhütten, Stehtische und Holzfässer, wie auch das tägliche Musikprogramm ab 18 Uhr auf der Bühne. Aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Gastronomen rund um die Eisbahn locken mit vielen Leckereien und heißen Getränken bis 21 Uhr. Ebenso gibt es einen großen Adventskalender am Schlosserhaus und ein Kinderkarussell neben der Eisbahn.

Zusätzlich findet am Wochenende vom 2. und 3. Dezember wieder der große traditionelle Weihnachtsmarkt der Aktionsgemeinschaft im Altstadtviertel bzw. in der Lammstraße statt. Bei vielen Ausstellern und an Verkaufsständen kann man sich mit Weihnachtsgeschenken eindecken. Im letzten Jahr kam sogar der Nikolaus und hat für die Kinder kleine Geschenke mitgebracht.