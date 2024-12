per Mail teilen

Im Schwarzwaldzoo in Waldkirch ist nur noch eines von ehemals fünf Kängurus übrig, Freiburg will keine Frauen-EM und das neue Landes-Logo kommt nicht gut an.

Hi, ich bin Laura Könsler. Zusammen mit euch will ich auf die Ereignisse der Woche schauen. Da gibt es:

Der Schwarzwaldzoo in Waldkirch (Kreis Emmendingen) hat innerhalb weniger Wochen fast alle seine Kängurus verloren. Diese Woche wurde bekannt, dass nach Kängurudame Roxy und Kängurumännchen Jackson nun auch Chippy gestorben ist.

Die Besitzer fanden das Tier tot mit einer Bisswunde. Jetzt wird geklärt, ob der Biss auch die Todesursache war. Dazu wird das Tier obduziert.

Känguru Boxer ist das einzig verbliebene australische Beuteltier im Schwarzwaldzoo Waldkirch Schwarzwaldzoo Waldkirch

Wie wird das tote Känguru untersucht?

Tierpathologen untersuchen dabei das Tier zunächst äußerlich. Welche erkennbaren Verletzungen hat es? Daraus lässt sich schon einiges ablesen: Hämatome um die Bisswunde lassen beispielsweise darauf schließen, dass das Tier noch lebte, als es gebissen wurde und sich nicht nach dem Tod des Tieres ein anderer Räuber über das Kadaver hermachte. Dann wird untersucht, ob der Biss die Ursache für den Tod war: meistens werden dann auch die inneren Organe untersucht. Und sowas dauert.

Und dann natürlich die wichtigste Frage: Wer war der Täter?

Schon allein die Anzahl der Bisse und die Form lässt einige Rückschlüsse zu. Hunde, so heißt es in einem Fachblatt , führen eher ungezielte Bisse aus. Wölfe und Luchse gehen hingegen gezielter vor. Hier sprechen die Experten von sogenannten Drosselbissen. Laut Schwarzwaldzoo kommen als mutmaßliche Täter aktuell noch Wolf, Schakal, Luchs oder Hund in Frage.



Wenn hier allerdings kein eindeutiger Täter bestimmt werden kann, hilft nur noch eine DNA-Analyse. Vorausgesetzt, dass es genug genetisches Material gibt, wie beispielsweise Speichel oder Tierhaare. Wichtig ist dabei, dass tote Tiere schnellstmöglich gefunden und untersucht werden. Denn Regen oder andere Fraß-Räuber, wie beispielsweise Krähen, können mögliche Spuren sehr schnell verwischen.

Es bleibt also fraglich, ob durch die Spurensuche überhaupt einen Täter überführt werden kann. Traurig jedenfalls für das letzte verbleibende Känguru von ursprünglich fünf im Schwarzwaldzoo. Jetzt ist nur noch das Männchen Boxer übrig. Neben den drei toten Tieren wird ein weiteres, Känguru Jack, seit Monaten vermisst.



Über die getöteten Kängurus haben wir am 12.12.24 in unseren Nachrichten auf SWR4 berichtet.

Der Gemeinderat der Stadt Freiburg hat sich am Dienstag gegen eine Bewerbung als Spielort für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 ausgesprochen. Einer der Gründe war, dass die UEFA von den Werbeeinnahmen und Fernsehgeldern der Austragung profitiere, während die Stadt nicht nur leer ausgehe, sondern auch noch für den Großteil der Kosten aufkommen müsse. Lieber würden einige Räte das Geld in die Infrastruktur und in die Förderung des Frauenfußballs vor Ort investieren. Eine Entscheidung, die nicht bei allen gut ankam.

Aber hey, kein Grund traurig zu sein: Schon im nächsten Jahr wird die Schweiz Ausrichter der Frauen-Fußball-Europameisterschaft sein (2. – 27. Juli 2025). Und sowohl Eröffnungs- als auch Endspiel werden in Basel stattfinden .

Noch ist unklar, wer wann genau spielen wird. Die Gruppen werden am Montag in Lausanne ausgelost. Tickets gibt es jetzt schon zu kaufen.

Viel geboten bei der EM 2025 in Basel

In Basel ist natürlich auch ein Rahmenprogramm geplant, bei dem ihr auch ohne Tickets den Frauen-Fußball feiern könnt. Für dieses Programm verantwortlich ist Sabine Horvath. Sie verspricht: "Die UEFA Women’s Euro 2025 soll ein Fest für alle sein und mehrere Gründe liefern, die Ferien in Basel zu verbringen." Vor allem der Barfüßer- und Messeplatz werden sogenannte Fan-Plazas. Hier wird neben Konzerten, Filmvorführungen und sportlichen Anlässen auch sonst einiges geboten.

Maddli, das Maskottchen der kommenden UEFA Women's EURO 2025 ist hier schon mal bei einem Freundschaftsspiel im Einsatz (Archiv). dpa Bildfunk KEYSTONE Michael Buholzer



Dass Freiburg sich nicht für die Frauen-EM in 2029 bewirbt, das war Thema in unseren Südbaden-Nachrichten am 11.12.24 auf SWR4.

Abgespeckt wurde es, das neue Online-Logo für Baden-Württemberg, das digitale Erkennungszeichen fürs Ländle im Netz und auf Social Media Plattformen. Doch was weniger klobig daherkommen sollte, hat diese Woche für einigen Unmut in der Region gesorgt.

Das alte und neue Online-Loge des Staatsministeriums. Beim alten Logo sind die drei Löwen umrahmt von Hirsch (Württemberg) und Greif (Baden). Einige Badener vermissen die Darstellung des Fabeltieres für ihren Landesteil. dpa Bildfunk dpa picture alliance/Staatsministerium

Für manchen Badener ein absolutes No-go! Denn während die drei Löwen für Schwaben stehen, tauchen der württembergische Hirsch und der badische Greif überhaupt nicht mehr auf.

Auch auf Instagram wird das neue Logo heiß diskutiert - "zu modern", "das Alte ist besser" oder "Ich kann die Badener verstehen", sind nur einige der Kommentare dort.

Was die Menschen in Südbaden von dem neuen, abgespeckten Logo halten, berichteten wir in SWR-Südbaden Regionalnachrichten am 11.12.2024.

