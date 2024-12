per Mail teilen

Freiburg wird sich nicht um Spiele der Frauen-Europameisterschaft 2029 bewerben. Kein gutes Signal für den Frauenfußball in der Region, findet SWR Redakteur David Zastrow.

Es ist ein herber Rückschlag für den Frauen- und Mädchenfußball hier in der Stadt Freiburg und weit über ihre Grenzen hinaus: Die Frauen-EM 2029 wird definitiv nicht in Freiburg stattfinden. Das hat der Gemeinderat so entschieden.

Und das ist unglaublich schade, denn die Entwicklung des Frauenfußballs hier in der Region ist vorbildlich und hätte nochmals einen gewaltigen Schub nach vorne bekommen können. Endlich mal ein Fußballgroßevent, ein internationales Sportfest, hier in Südbaden. Viel Freude.

Die Vorlaufzeit vor der Abstimmung war viel zu kurz

Doch nun den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die Schuld an dem Aus zu geben wäre viel zu einfach. Die Stadt Freiburg und auch der SC Freiburg haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das Thema wurde im Vorfeld viel zu wenig beworben.

Die Vorlaufzeit war viel zu kurz. Nur rund eine Woche vor der Abstimmung landete das Thema so richtig auf den Tischen der Stadtpolitikerinnen und -politiker.

Sogar die DEHOGA ist gegen Freiburgs EM-Bewerbung

Und was war zu lesen: Weder die eigenen Kosten noch die Einnahmen für die Stadt konnten genau beziffert werden. Rund 5 Millionen Euro an Ausgaben schätzten die Experten. Ohne Garantie.

Auf der anderen Seite stehen womöglich Imagegewinn, Sportförderung und Einnahmen in der Hotel- und Gastrobranche - Steuervorteile.

Doch kurz vor der Abstimmung wendet sich sogar die DEHOGA, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg, also ein vermeintlicher Profiteur von touristischen Großereignissen, an die Politikerinnen und Politiker und sagt: "Wir können eine Bewerbung für die Frauen EM 2029 nicht empfehlen."

Riesenchance für den Frauen- und Mädchenfußball vergeben

Da ist doch im wahrsten Sinne des Wortes Hopfen und Malz verloren. Wie soll dann ein Gemeinderat noch guten Gewissens Gelder in Millionenhöhe freigeben, wenn zeitgleich im kommenden Doppelhaushalt über jeden Euro intensiv debattiert wird?

Eine Riesenchance für den Frauen- und Mädchenfußball ist also kläglich vergeben worden.