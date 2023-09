Eine Auto-Ausstellung wie die IAA in München löst auch Protest aus. Protest gegen Autos, auch gegen die bei der IAA angepriesenen Elektroautos. Stattdessen fordern sie neue Mobilitätskonzepte. Die Aktivisten und Aktivistinnen der Protest-Aktion "Ohne Kerosin nach Bayern" sind an verschiedenen Orten in Deutschland gestartet. In Baden-Württemberg wurde etwa in Tübingen und Biberach Halt gemacht.