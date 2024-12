Ein neues Logo fürs Land: Moderner und klarer soll es sein. Der badische Greif und der württembergische Hirsch waren da zu viel und mussten gehen. Das gefällt nicht allen.

Baden, Schwaben, Württemberg: Sie alle sind mit ihren Wappentieren auf dem traditionellen Logo des Landes vertreten. Doch jetzt hat die Landesregierung im Rahmen der Kampagne THE LÄND ein neues Logo für die Landesbehörden entwickelt und erntet Kritik.

Hirsch und Greif fehlen in neuem Landes-Logo

Denn in dem neuen Logo sind nur noch die drei schreitenden Löwen zu sehen. Sie stehen für das alte Herzogtum Schwaben und die Staufer. Der württembergische Hirsch und der badische Greif sind verschwunden.

Die Landesregierung hat das Logo bereits im Oktober vorgestellt: Einheitlich und klar soll es sein, schreibt sie zum Beispiel auf ihrem Instagram-Kanal.

Neues Logo

In der Standard-Version zeigt das Logo in stilisierter Form die drei schwarzen Löwen aus dem baden-württembergischen Landeswappen. In einer reduzierten Variante taucht nur ein Löwe auf. Eine erweiterte Version zeigt Greif und Hirsch. "Neues Logo, klarer Auftritt! Baden-Württemberg ist vielseitig und kontrastreich - das zeigt auch unser neues Logo", so die Landesregierung BW auf Instagram.

In der erweiterten Version sind Hirsch und Greif als Schild-Halter dabei - die Landesplaketten fehlen aber. Staatsministerium BW

Menschen in Freiburg sind wenig begeistert

Viele Leute in der Freiburger Innenstadt sind nicht überzeugt vom neuen Design. Ein Mann, dem wir das neue Logo zeigen, sagt: "Das gefällt mir gar nicht gut." Eine Dame am Münsterplatz meint: Als Badner gehe das eigentlich gar nicht. Eine junge Frau findet das Logo "zu einfach".

Das alte Wappen ist viel schöner, das hat viel mehr Details.

Ein älterer Herr schimpft: "Das ist doch ein Graus, wenn man meint, man müsste modern sein."

Scharfe Kritik aus Baden

In einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten hatte auch schon die Landesvereinigung Baden in Europa das neue Logo kritisiert. Ein moderner Auftritt sei zwar legitim, die Reduzierung auf drei schwarze Löwen auf gelbem Hintergrund aber "eine gravierende Verfehlung, die weder der Tradition noch der kulturellen Identität unseres Landes gerecht wird".

Auf dem traditionellen Logo sind Greif und Hirsch dabei - auf dem einen neuen fehlen sie. Staatsministerium BW

Die Landesvereinigung kritisiert außerdem, dass die sechs Plaketten in den badischen Landesfarben Gelb und Rot über dem Schild aus dem Landeswappen im neuen Logo komplett wegfallen.

Kretschmann: "Das ist in der digitalen Welt das Richtige"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) findet das neue Landeslogo richtig und wichtig. Man habe sich von Fachleuten beraten lassen, die wissen, wie man in einer modernen Welt kommuniziere. Logos würden heute eine wichtige Rolle spielen und müssten daher immer mal wieder modernisiert werden.

Das neue Logo soll künftig von Behörden auf allen Kanälen im Internet oder in den Sozialen Medien genutzt werden. Die Einführung und Entwicklung hat insgesamt rund 900.000 Euro gekostet.