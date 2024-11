Über eine ESC-Party in Weil am Rhein, ein Wort das niemand kennt und ein Tempolimit auf der A5 - darum geht's im Wochenrückblick für Südbaden.

Hi, ich bin Laura Könsler. Zusammen mit euch will ich voller Vorfreude und Staunen auf folgende Geschichten schauen, die mich in dieser Woche beschäftigt haben:

Quishing - schon gehört? "Ne, nö, keine Ahnung - was ist das?" - so lauteten die Antworten, die ich bei meiner Umfrage unter Passantinnen und Passanten in Lörrach erhielt.

Eine junge Mutter gestand: "Ich bin schon froh, wenn ich weiß, was LOL heißt", und ein Mann schaute mich ungläubig an und sagte: "Ich bring das jetzt in Verbindung mit Weihnachten und Christmas". Schöne Idee! Aber, leider nein.

Quishing hat was mit Datenklau zu tun - quasi phishing per QR-Code. Passiert ist das diese Woche in Freiburg. So waren an Parkautomaten gefälschte QR-Codes angebracht worden. Sie führen auf eine täuschend echt aussehende Internetseite, die der App des eigentlichen Parkservice-Anbieters nachempfunden ist. Wer dort seine Bankdaten ausfüllt, gibt sie unwissentlich Betrügern preis.

"Am besten keine QR-Codes aufrufen", empfiehlt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in SWR3 . Oder den längeren Weg wählen und selbst die Originaladresse eintippen. Viele Anbieter hätten das Problem mittlerweile erkannt und würden ohnehin dazu raten.

Nachdem die Baslerinnen und Basler am vergangenen Wochenende in einer Volksabstimmung einer großen ESC-Party in ihrer Stadt zugestimmt haben, will nun auch die deutsche Nachbarstadt Weil am Rhein im Mai mit von der Partie sein.

Der Kopf der ESC-Party in Weil am Rhein: Bei Kulturamtsleiter Peter Spörrer laufen alle Fäden zusammen. Neben Konzerten und Public Viewings sind auch viele Aktionen von Vereinen geplant. SWR Matthias Zeller

Megaparty mit Konzerten und Public Viewing

So plant das Kulturamt die größte Party zum "Eurovision Song Contest" auf der deutschen Seite des Dreiländerecks. Eine Woche lang wird hier für eingefleischte ESC-Fans - oder solche, die es werden wollen - ein volles Programm geboten: fünf Konzerte mit Stars und drei Public Viewings zu den beiden Halbfinalen und dem großen ESC-Finale am 17. Mai sind schon mal angedacht. Die Konzerte für bis zu 1.000 Fans sollen in einem großen Zelt im Weiler Rheinpark über die Bühne gehen.

Der Rheinpark in Weil am Rhein liegt günstig und ist gut aus Frankreich und der Schweiz zu erreichen. Hier soll die große ESC-Party für 1.000 Menschen steigen. SWR Matthias Zeller

Auf der A5 fährt ein Sportwagenfahrer mit hohem Tempo auf das Auto eines 59-Jährigen auf. Dieser stirbt an der Unfallstelle. Dafür hatte das Amtsgericht Lörrach den Raser zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft diese Woche Rechtsmittel eingelegt. Noch ist unklar, ob der Fall ganz neu aufgerollt wird oder ob es nur um Verfahrensfehler gehen wird.

Ungeachtet der Tatsache, dass der Fall die Gerichte weiter beschäftigen wird, stellt sich mir die Frage: Warum gibt es auf diesem Abschnitt der A5, also von der Schweizer Grenze bis nach Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach), kein Tempolimit?

Auf der A5 von Basel nach Freiburg herrscht größtenteils ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Nur der Abschnitt von der Schweizer Grenze bis Efringen-Kirchen ist in Richtung Norden frei. Hier passierte der tödliche Unfall, bei dem ein Mann mit 240 Stundenkilometern unterwegs war. dpa Bildfunk Oliver Berg

Die wenigen Kilometer Autobahn sind bekannt dafür, dass hier einige Autofahrerinnen und Autofahrer auf die Tube drücken und testen, was ihr PS-starkes Fahrzeug leisten kann. Denn eines ist klar: In der Schweiz gilt auf allen Autobahnen ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Da ist es doch nur verlockend, auf der nahezu geraden Strecke der A5 das Gaspedal durchzudrücken, oder?

Strenge Vorgaben für Tempolimit auf deutschen Straßen

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung kann laut der Autobahn GmbH des Bundes nur dann verhängt werden, wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Beispielsweise bei starkem Gefälle, in Kurven oder wenn es auf der Strecke überdurchschnittlich oft zu Unfällen kommt. Möglich wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch, wenn Anwohner vor Verkehrslärm geschützt werden müssten. All das ist auf dem Abschnitt der A5, der von der Schweizer Grenze bis nach Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) führt, nicht der Fall. Deshalb gibt es auch kein Tempolimit.

A5 bei Efringen-Kirchen ist laut Polizei kein Unfallschwerpunkt

Laut Polizei ist der Abschnitt kein Unfallschwerpunkt, im Gegensatz zur Fahrbahn in südlicher Richtung. Hier kam es durch die täglichen Lkw-Staus immer wieder zu schweren Unfällen. Aus diesem Grund werden die Pkw und Lkw schon weit vor der Grenze bei Bedarf "heruntergebremst". Weil am Rhein hatte entlang der Autobahn bereits Lärmschutzwälle aufgebaut - ein besonderer Schutz ist also nicht notwendig. Zuletzt gab es vor sieben Jahren bereits einen Vorstoß für ein Tempolimit. Und auch damals hieß es, dass es keine rechtliche Grundlage gibt.

