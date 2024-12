Beats, Herzchen und Berge – erste Details zum ESC 2025 in Basel

Die Organisatoren des Eurovision Song Contest 2025 in Basel haben ihr Konzept vorgestellt. Der Schweizer ESC soll bunt, herzlich und modern werden. Hier die ersten Infos.

Der Gastgebersender SRG hat am Montag erste Details zum ESC 2025 verraten. Neben dem klassischen ESC-Logo mit Herz und Schweizer Flagge, gibt es auch ein eigenes Logo. Ein dicker roter Farbblock, der sich nach oben in viele Herzchen auflöst. Das Design wurde von Artdirektor Artur Deyneuve vorgestellt. Zuhören und Liebe seien das Motto. Inspiriert von der Schweizer Demokratie und Mehrsprachigkeit, so Deyneuve.

Basel will sich beim ESC modern und traditionell präsentieren

Der ESC am 17. Mai 2025 in der Basler St. Jakobshalle soll bunt und modern werden. In einem ersten Werbevideo ist eine Bühne mit Bergen und viel Licht zu sehen. Neben Elektro-Beats sollen aber auch traditionelle Schweizer Markenzeichen wie Jodeln oder Trachtenchöre eine Rolle spielen.

Region Basel hofft auf langfristige Effekte des ESC

Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer hofft auf großen Nutzen des ESC 2025 für die Stadt. Durch volle Hotels und Restaurants könne Basel als europäische Kulturstadt gewinnen, so Cramer. Und Stadt und Region kämen langfristig auf die Weltkarte, so die Hoffnung. Während des ESC soll es Boulevards, Public Viewing und Eventbühnen im Stadtgebiet geben. Basels Nachbarstadt Weil am Rhein plant ebenfalls Konzerte und Public Viewing.

Nemo brachte durch seinen Sieg beim ESC in Malmö den "Eurovision Song Contest" nach Basel. dpa Bildfunk Jürgen Büttner

Tickets für den ESC in Basel ab Ende Januar zu kaufen

Wer Tickets für den ESC 2025 kaufen möchte, muss sich vorab auf einer Internetseite registrieren. Nur wer registriert ist, könne dann ab Januar 2025 Karten kaufen, so die Organisatoren. So sollen Wiederverkäufer und Bots aussortiert werden. Tickets für die Finalshow sollen bis zu 350 Franken (etwa 372 Euro) kosten.

Der Eurovision Song Contest: Der beliebte Gesangswettbewerb wird im kommenden Jahr in Basel ausgerichtet. dpa Bildfunk Picture Alliance/Jens Büttner

ESC hat den Ursprung in der Schweiz

Die ESC-Macher wollen auch an die Ursprünge des Wettbewerbs erinnern. Der erste europäische Gesangswettbewerb fand 1956 in der Schweiz statt. Die zweite Schweizer Austragung gab es 1989 in Lausanne. Nach dem Sieg Nemos 2024 im schwedischen Malmö mit dem Song "The Code", kommt der ESC jetzt zum dritten Mal in die Schweiz. Künstler aus 38 Ländern sollen auftreten.