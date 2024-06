Volksabstimmung in der Schweiz: Woher soll künftig der Strom kommen?

per Mail teilen

Mehr erneuerbare Energie, weniger Hürden beim Ausbau, aber auch eine Verlängerung der Laufzeiten der Schweizer Atomkraftwerke: Darüber stimmt am Sonntag die Schweiz ab.

Das sogenannte Stromversorgungsgesetz steht am Sonntag in der Schweiz zur Volksabstimmung. Es sieht vor, dass mehr erneuerbare Energie erzeugt wird, dass die Hürden beim Ausbau von Wasserkraft, Wind- und Solarenergie kleiner werden. Aber es geht auch um eine Verlängerung der Laufzeiten der Schweizer Atomkraftwerke. Konservative und Naturschützer bekämpfen das geplante Gesetz. Sie befürchten unter anderem eine Verschandelung der Landschaft.

In der Schweiz ist der Kampf um die Stromversorgung der Zukunft seit Monaten voll im Gange. Über fünf Millionen Franken haben sich Befürworter und Gegner ihre Werbekampagnen für die Volksabstimmung bislang kosten lassen. Am Sonntag entscheidet nun das Volk über das neue Energiegesetz.

Die grüne Stromproduktion soll verdoppelt werden

Aus erneuerbaren Energien wurden in der Schweiz im Jahr 2022 insgesamt 42,8 Terawattstunden Strom produziert. Bis 2050 sollen es fast doppelt so viele werden. So sieht es das Stromversorgungsgesetz vor. Damit dieses Ziel erreicht wird, sollen Wasserkraftprojekte schneller bewilligt werden, ebenso Windkraft- und Solaranlagen.

Bei Neubauten ab einer bestimmten Fläche sollen Solaranlagen zur Stromgewinnung Pflicht werden. srf

Gesetz stößt bei fast allen Parteien auf große Akzeptanz

So soll im Gesetz eine Solarpflicht für alle größeren Neubauten festgeschrieben werden, die eine Fläche ab 300 Quadratmetern umfassen. Die Pläne sind quer durch das Parteienspektrum mehrheitsfähig. Davon ist Lukas Golder, Politikwissenschaftler der Gesellschaft zur Förderung der praktischen Sozialforschung, GFS, Bern überzeugt. Nach der Energiekrise habe die Bevölkerung gespürt, dass was passieren müsse. "Ein Weg ist eindeutig die Erneuerbare Energie, die die Autonomie gegenüber dem Ausland verstärkt. Diese Haltung ist breit abgestützt und funktioniert gut, unabhängig von der politischen Orientierung."

Nach der Energiekrise hat man gespürt, dass was passieren muss. Und ein Weg ist eindeutig die Erneuerbare Energie.

SVP ist beim Stromversorgungsgesetz gespalten

Gegen das neue Gesetz wendet sich einzig die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei, SVP. Doch die Partei ist gespalten. Der SVP-Minister selbst ist für das Gesetz. Zustimmung und Ablehnung halten sich in der SVP fast die Waage.

Auch die Atomkraftwerke sind Teil des neuen Gesetzes. Danach könnte der Betrieb der grenznahen Schweizer AKW bis auf 80 Jahre ausgedehnt werden. Die Aussicht, weiterhin mit den alten Schweizer Reaktoren leben zu müssen, beunruhigt allerdings die deutschen Nachbarn.

Weitere Themen in Dreiland Aktuell vom 8.6.2024

Nicht nur Bäume können Kohlenstoffdioxid aufsaugen: Schweizer Ingenieure haben spezielle Staubsauger entwickelt, die CO2 aus der Atmosphäre filtern. Der Prototyp steht in Basel. Bald soll ein gigantischer CO2-Staubsauger in den USA gebaut werden, um das Klimagas aus der Luft zu entfernen.

Erstmals seit über 30 Jahren haben Schweizer Kampfjets ein Landemanöver auf der Autobahn abgehalten. Die Luftwaffe plant weitere derartige Übungen, um die Einsatzfähigkeit zu verbessern.

Was am Rhein innerhalb von zehn Jahren möglich ist, zeigt ein Renaturierungsprojekt im Elsass. Da wo einst Maisfelder waren, ist eine idyllische Flusslandschaft entstanden.