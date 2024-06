Wie riesige Staubsauger in Basel CO2 aus der Luft filtern

per Mail teilen

Nicht nur Bäume können Kohlenstoffdioxid aufsaugen: Schweizer Ingenieure haben spezielle Staubsauger entwickelt, die CO2 aus der Atmosphäre filtern. Der Prototyp steht in Basel.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Sachverständige sind sich einig, dass die aktuellen CO2-Emissionen massiv reduziert werden müssen. Doch wie kann der Atmosphäre CO2 entzogen werden? Experten der ETH Zürich haben darauf eine Antwort gefunden. Ihre Technologie filtert wie ein großer Staubsauger Kohlendioxid aus der Luft. Die erste Filteranlage ging 2017 in Hinwil im Kanton Zürich an den Start. Später folgte eine Großanlage in Island.

Nun haben die Schweizer Ingenieure eine zweite Anlage entwickelt, deren Kapazität sie um das Zehnfache erhöhten. Bald soll ein gigantischer CO2-Staubsauger in den USA gebaut werden, um das Klimagas aus der Luft zu entfernen.