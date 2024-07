Unwetterwarnung für Südbaden - Heftiger Hagelschauer über Bonndorf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwochabend vor extremen Gewittern. In Bonndorf tobte am Nachmittag bereits ein schweres Unwetter.

Gewitter und starke Schauer breiten sich heute Abend über Südbaden aus. Besonders stark betroffen sind Freiburg und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. In Kirchzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) musste die Feuerwehr bis zum frühen Abend fünf Mal ausrücken: Mehrere Straßen und eine Bahnunterführung standen unter Wasser, so die Polizei. Auch in Freiburg kam es am Abend zu starken Regenfällen und Gewittern.

DWD warnt vor umstürzenden Bäumen und Blitzschlag

Der DWD warnt in Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald vor umstürzenden Bäumen und Blitzschlag. Auch im Rest von Südbaden könne es zu schweren Unwettern kommen. Stellenweise seien Niederschlag zwischen 25 und 50 Litern pro Quadratmeter, Hagelkörner mit einer Größe von bis zu vier Zentimetern und Sturmböen mit rund 100 Kilometern pro Stunde zu erwarten.

Ein kurzer, aber schwerer Regenschauer hat die Kartäuserstraße in Freiburg-Wiehre geflutet. SWR

Große Hagelkörner über Bonndorf am Mittwochnachmittag

In Bonndorf (Kreis Waldshut) gab es bereits am Mittwochnachmittag einen heftigen Hagelschauer mit Körnern bis zu 4 Zentimetern Größe. Er dauerte etwa 20 Minuten an. Ein Anwohner sagte, er habe zunächst ein lautes Krachen gehört, dann sei der Hagel gekommen. Der Mann habe die Körner mit der Schaufel entfernen müssen. Ein solches Unwetter habe er seit den 80er-Jahren nicht mehr erlebt. Bis Mittwochabend waren der Polizei in Freiburg keine Schäden bekannt, wie ein Sprecher gegenüber dem SWR bestätigte.