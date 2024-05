Der Wust an Wahlplakaten ist überwältigend - eine kleine Stil- und Sprachkritik. Außerdem: Wie man ein zwölf Jahre tiefes Loch stopft und sich vor Wassermassen schützt. All das im Wochenrückblick für Südbaden.

Ich bin Stefan Schlegel, SWR-Reporter in Freiburg, und ich möchte euren Blick auf ein paar Themen lenken, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, genauer hinzuschauen.

- Ganz schön vielsagend: Freiburger Wahlplakate

- Oben bleiben bei Hochwasser

- Abschied von Streich: Und haste auch geheult?

Seit ein paar Wochen ist keine Laterne mehr vor ihnen sicher: Manche Laternen sehen schon aus wie Schaschlik-Spieße, weil jede Liste ihr Wahlplakat noch von unten dazu schiebt. Nirgendwo im Land gibt es mehr Wahllisten als in Freiburg. Da hängen sie jetzt also rum und erregen Aufmerksamkeit und wenn ich da so hingucke, dann kann ich nicht anders, dann kommen da einfach alle diese Fragen und ich bin heilfroh, dass ich sie in der Bildergalerie los werden kann.

Über die Wahlplakte haben wir am 08.05.2024 in den Regionalnachrichten berichten.

Könnte sein, dass die Welt untergeht, leider können wir nicht so genau sagen, wo. Der Wortlaut der Unwetterwarnung ist natürlich anders, aber das war mal so meine Übersetzung von dem Telefonat mit Philip Golecki, dem Abteilungsleiter vom Freiburger Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit dem SWR.

Da niemand sagen kann, wer vom Hochwasser betroffen sein wird, ist es gut, wenn alle wissen wie sie sich am Besten selbst schützen bei Hochwasser. Die wichtigsten Tipps:

Immer oben bleiben. Senken und Keller meiden

Zu Hause ist meistens am sichersten

Rollläden runter lassen, es kann auch hageln

Auch die abgelegenen Fenster auf dem Dachboden und im Keller checken

Wer am Hang wohnt, sollte die Lichtschächte abdecken, am besten mit Sandsäcken

Auf der Veranda einfach mal alle losen Teil sichern, die wegschwimmen können

Die Feuerwehr weiß naturgemäß zwar nicht, wo es am heftigsten krachen wird, aber sie kennt die kritischen Stellen in Freiburg. Um die Dreisam im Zentrum von Freiburg macht sie sich nicht wirklich Sorgen. Das Flußbett der Dreisam liegt hier so tief, dass eigentlich nichts passieren kann. In Ebnet oder im Stadteit St.Georgen sieht das schon anders aus. Und auch bei den kleinen Nebenbächen gibt besonders gefährliche Ecken.

Der Klassiker ist immer die Schwimmbadstraße.

Die Schwimmbadstraße sei allerdings oft betroffen. Da macht der Hölderlebach eine Kurve und in der Kurve, kommt das Wasser dann leicht aus dem Bett.

Eine Sache liegt der Feuerwehr noch sehr am Herzen: Wenn eine Fahrradstrecke abgesperrt ist, zum Beispiel an der Dreisam, dann bitte ernst nehmen. Man wird schneller mitgerissen von den Fluten als man denkt.

In den Regionalnachrichten am 16.05.2024 haben wir über die Unwetter in Südbaden berichtet.

Hochwasser in den Tränenkanälen der SC-Fans gab es reichlich beim letzten Heimspiel von Christian Streich. "Und haste auch geheult?", wollte mein Kumpel von mir wissen. Ja, klar! Wer nicht? Zum Glück hat Streich im Stadion keine lange Rede gehalten. Auch eine Art von Hochwasserschutz. Die Christian Streich Abschiedstrauerspielwochen laufen ja schon eine Weile. Er selbst kann es schon längst nicht mehr hören. Hoffentlich liest er das hier nicht. Sonst gibt’s was auf den Deckel.

Streichs Pressekonferenzen waren legendär

Ja, das konnte er auch. Wenn ein Journalist bei den Pressekonferenzen was gefragt hat, was ihn nervte, dann brauchte man ein dickes Fell. Meistens hat er aber gern geantwortet, auch wenn es nicht um Fußball ging. Und so haben diese wöchentlichen Pressekonferenzen eine ganz eigene Art von Öffentlichkeit erzeugt. Ich behaupte, in Freiburg wären ohne Christian Streich nicht 25.000 Leute gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen.

Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Christian Streich nach dieser zwölfjährigen Energieleistung nicht in ein Loch fällt, wenn es dann endlich geschafft ist. Mit dem Loch will ich Christian Streich nicht allein lassen

Ich habe für das Radio die Menschen auf der Straße in Freiburg, nach ihren eigenen Löchern gefragt:

