Der Europa-Park ist ein beliebter Freizeitpark. Mehr als sechs Millionen Menschen haben den Park in diesem Jahr besucht. Doch nicht immer lief alles glatt. Ein Jahresrückblick.

Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) spricht von einem positiven Jahr 2024. Wenn die Saison am 12. Januar zu Ende geht, werden deutlich mehr als sechs Millionen Menschen Deutschlands größten Freizeitpark besucht haben. Das sind fünf Prozent mehr als im Jahr 2023. Zu diesem Erfolg beigetragen hat auch die Wasserwelt Rulantica, die im November ihren fünften Geburtstag feierte. In die Wasserwelt soll in den kommenden Jahren weiter investiert werden.

Rückblick auf das Jahr 2024 im Europa-Park

Der Höhepunkt des Jahres im Europa-Park war sicherlich der 26. April. An diesem Freitag wurde die neue Achterbahn Voltron Nevera in Betrieb genommen . Achterbahn-Fans hatten lange auf sie gewartet. Voltron Nevera soll weltweit den steilsten Start haben. Die 1,4 Kilometer lange Achterbahn wurde vier Jahre lang entwickelt.

Pro Tag können 20.000 Menschen mitfahren. Von Ende April bis heute sind schon über drei Millionen Menschen in die Bahn Voltron Nevera eingestiegen. Europa-Park-Geschäftsführer Michael Mack hatte es sich nach den ersten Fahrten nicht so heftig vorgestellt. Währenddessen habe er gedacht: "Oh my God".

Im Mai wurden zwei traditionsreiche Klassiker im neu gestalteten österreichischen Themenbereich wieder eröffnet : der Alpenexpress Enzian und die Tiroler Wildwasserbahn. Der Europa-Park hat dafür einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Im Juni 2023 war hier bei einem Feuer ein riesiger Schaden entstanden. Der Park hatte kurze Zeit später mit dem Wiederaufbau begonnen. Mitten im Freizeitpark gab es dann eine Großbaustelle - über 400 Tonnen Stahl wurden verbaut.

40-minütige Achterbahn-Panne im September

Es gab auch einige Pannen im vergangenen Jahr in Rust. Am Tag vor der Eröffnung der neuen Achterbahn Voltron Nevera war ein Zug bei einer Testfahrt stehengeblieben - allerdings ohne Menschen an Bord. Etwas heftiger war es im September bei der Achterbahn Blue Fire. 20 Fahrgäste mussten 40 Minuten lang ausharren, weil die Bahn beim Anstieg wegen einer technischen Panne stehengeblieben war. Verletzt wurde niemand.

Volker Klaiber vom Europa-Park sagte damals: "Für die Gäste war das unangenehm. Bei 11 Grad Celsius, Wind und Regen fast eine dreiviertel Stunde lang in geneigter Lage in einer Achterbahn fest zu sitzen, ist alles andere als schön." Es habe aber zu keiner Sekunde eine Gefahr für die Menschen bestanden, sagt Klaiber. Bereits im April hatte es bei der Blue Fire eine Panne geben . Ebenfalls wegen technischer Probleme waren die Wagons zurückgerollt.

2025 wird der 50. Geburtstag des Europa-Parks gefeiert

Die kommende Saison startet am 22. März 2025. Da der Freizeitpark nächstes Jahr 50 Jahre alt wird, gibt es viele Sonderaktionen und Events. Der Europa-Park wurde im Jahr 1975 eröffnet.

Es wäre ein Traum, wenn meine Kinder noch erfolgreicher wären.

Im Oktober wurde im Europa-Park bereits der 75. Geburtstag von Park-Geschäftsführer Roland Mack gefeiert. In einem Interview sagte er, es wäre ein Traum, wenn seine Kinder das Familienunternehmen erfolgreich weiterführen würden, vielleicht sogar noch erfolgreicher wären als der Vater.