Meinung: Der Mord an Ayleen ist ein Alarmzeichen

Das gezielte Ansprechen von Minderjährigen im Internet mit dem Ziel, einen sexuellen Kontakt anzubahnen, nennt man Cybergrooming. Bereits ein solches Einwirken auf Personen unter 14 Jahren ist strafbar. Es muss nicht zu sexuellen Handlungen gekommen sein. In Deutschland gilt Cybergrooming als besondere Form des sexuellen Missbrauchs an Kindern und kann, je nach Fall, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden. Auch der Versuch des Cybergroomings ist strafbar, also wenn ein Täter zum Beispiel glaubt, auf ein Kind einzuwirken, tatsächlich aber mit einem Erwachsenen chattet.