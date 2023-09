Vor gut drei Monaten begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Ayleen aus Gottenheim. Jetzt geht er dem Ende zu - und das Urteil rückt näher.

Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an der 14 Jahre alten Ayleen aus Gottenheim bei Freiburg werden an diesem Montag vor dem Landgericht Gießen die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Das Urteil soll voraussichtlich am Donnerstag fallen. Die Staatsanwaltschaft legt dem 30 Jahre alten Angeklagten unter anderem Mord, versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung zur Last.

Gutachter: Angeklagter zeigt weder Reue noch Mitleid

Nach Einschätzung eines psychiatrischen Gutachters ist der Angeklagte voll schuldfähig. Zugleich bestehe ein hohes Risiko, dass der Mann weitere sexuell motivierte Tötungsdelikte begehen könnte, sagte der psychiatrische Sachverständige vergangenen Mittwoch vor Gericht. Er gehe von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Zügen aus. So zeige der Angeklagte weder Reue noch Empathie oder Mitleid.

Heike Borufka, Reporterin beim Hessischen Rundfunk, berichtete vergangene Woche über die Analyse des Gutachters:

Ayleens Fall gilt als Fall von "Cybergrooming"

Ayleen und ihr mutmaßlicher Mörder sollen sich über sexualisierte Chats in sozialen Netzwerken und ein Online-Spiel gekannt haben. Die Tat gilt als ein Beispiel für das sogenannte Cybergrooming, also die Anbahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen über das Internet.

Mit Blumen und Kerzen gedachten Anwohner in Gottenheim der getöteten Ayleen. SWR

Am 21. Juli vergangenen Jahres soll der verurteilte Sexualstraftäter das Mädchen in ihrem Heimatort Gottenheim bei Freiburg abgeholt und sie in ein Waldgebiet nahe Langgöns in Hessen gebracht haben. Dort soll der Deutsche versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen, und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche soll er mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echzell im Wetteraukreis gebracht und versenkt haben.

So berichtete SWR Aktuell Baden-Württemberg im Juni über den Prozessauftakt:

Zu Prozessbeginn vor gut drei Monaten hatte der Mann die Tötung des Mädchens eingeräumt und angegeben, die Tat sei im Streit geschehen. Die Ermittler sind jedoch davon überzeugt, dass sie sexuell motiviert war.