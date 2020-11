Quarantäne, Risikogebiete, Lockdown, Corona-Beschränkungen und die Folgen für Anwohner, Pendler und Reisende im Grenzgebiet. Lesen Sie hier, welche Corona-Bestimmungen gelten und was für Sie bedeuten.

Ihr Draht zu uns Auf dieser Seite stellen wir relevante Informationen rund um Covid-19 im Grenzgebiet Deutschland, Frankreich und der Schweiz zusammen.

Kurz ins Nachbarland - Stand 5.11.2020

Sowohl die Deutsch-Französische als auch die Deutsch-Schweizerische Grenze sind offen.

Deutsche dürfen nach Frankreich und die Schweiz einreisen. Es müssen aber immer die Corona-Bestimmungen des entsprechenden Landes eingehalten werden. Auf französischem Boden bedeutet das neben dem Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln auch immer ein gültiges Ausweis-Dokument und eine Bescheinigung mit sich zu führen. Die Landesregierung Saarland stellt Übersetzungen der französischen Formulare in deutscher Sprache zur Verfügung, als Hilfe zum Ausfüllen.

Personen, die aus Frankreich oder der Schweiz nach Deutschland reisen, müssen, nach den aktuellen Corona-Einreiseverordnungen für 14 Tage in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ausgenommen von der Quarantäne sind Pendler, Personen mit einem triftigen Reisegrund und Rückreisende, die nur einen kurzen Aufenthalt in den beiden Ländern hatten.

An der Deutsch-Französische Grenze ändert sich nichts an den Regeln für den sogenannten kleinen Grenzverkehr. Franzosen, die nah an der Grenze wohnen dürfen zum Einkaufen oder für einen Kurz-Ausflug nach Deutschland kommen, egal, ob sie Grenzpendler sind oder nicht. Der Aufenthalt darf aber nicht länger als 24 Stunden dauern und muss in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder im Saarland stattfinden. Bundespolizei und französische Grenzpolizei haben angekündigt stichprobenartig an den Grenzen zu kontrollieren.

Links für Grenzgänger und Pendler

Die Landratsämter informieren Pendler und Grenzgänger im Grenzgebiet des Dreiländerecks Deutschland, Frankreich und Schweiz. Hier gibt es die Links kompakt zusammengestellt.

Corona-Bestimmungen für Deutschland – Stand 5.11.2020

Eine Maskenpflicht gilt im öffentlichen Personenverkehr und Geschäften.

Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur noch mit maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten gestattet.

Es gibt keine allgemeine Sperrstunde.

Gastronomiebetriebe wie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sind vom 2. November bis zum Ende des Monats geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Kantinen bleiben geöffnet.

Eine Übersicht über die Regelungen in Baden-Württemberg finden sie hier. Über tagesaktuelle politische Entwicklungen in Deutschland informiert Sie der Live-Blog der Tagesschau.

Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern

Corona-Bestimmungen für die Schweiz – Stand 5.11.2020

Es gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr, Haltestellen, öffentlich zugänglichen Innenräumen, wie zum Beispiel Läden, Veranstaltungsorte, Restaurants und Bars oder Wochen- und Weihnachtsmärkte, und deren Außenbereiche. Außerdem überall dort wo der nötige Abstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann.

Keine Ansammlungen von mehr als 15 Personen im öffentlichen Raum erlaubt. Im Freunde- und Familienkreis nicht mehr als 10 Personen.

Es gilt eine Sperrstunde für Bars und Restaurants von 23 Uhr bis 6 Uhr.

Tanzlokale und Diskotheken sind geschlossen.

Achtung: In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln. Über die kommenden Beschlüsse des Schweizer Bundesrates vom 28.10.2020 und den daraus resultierenden Maßnahmen berichtet der SRF in seinem Liveticker.

Weitere Informationen über Corona-Maßnahmen und Verordnungen für die Schweiz

Corona-Bestimmungen für Frankreich - Stand 5.11.2020

Eine Maskenpflicht gilt für alle Personen ab 11 Jahren in allen öffentlichen Innenräumen und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, inklusive Taxen und privaten Fahrdienstleistern.

Es gilt eine allgemeine Ausgangssperre. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur zu bestimmten Zwecken erlaubt. Das Mitführen einer selbst auszufüllenden Ausgangs-Bescheinigung ist verpflichtend.

Restaurants, Veranstaltungsräume und sämtliche Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Produkte verkaufen, bleiben geschlossen.

Ausführlichere Informationen gibt es hier

Risikogebiete

Das gesamte Land Frankreich gilt für Deutschland seit dem 17.10.2020 als Risikogebiet. Die Schweiz gilt als Risikogebiet seit 24.10.2020. Die Liste des RKI wird stetig aktualisiert.

Weder Frankreich noch Deutschland gelten als Risikogebiet für die Schweiz. Die Schweiz aktualisiert und definiert die gesamte die Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Quelle: ECDC

Auch in Frankreich gelten weder Deutschland noch die Schweiz als Risikogebiet. Eine Liste der Risiko-Länder finden sie hier.

Sie wollen wissen wie es in ihrem Landkreis aussieht?

Das RKI stellt die von den Gesundheitsämtern gemeldeten Corona-Fälle in einer interaktiven Karte dar.

Weitere Informationen und Karten zu Landkreisen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Infektionszahlen und zur Intensivbetten-Belegung finden Sie hier.

Häufige Fragen zu Corona – Antworten für das Grenzgebiet Südbaden