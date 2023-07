Eindrücke vom Festivalsommer in Südbaden

11:30 Uhr

Lörracher Stimmen-Festival mit stimmgewaltiger Eröffnung

Vier Millionen Euro trägt das Stimmen-Festival an Wertschöpfung in die Stadt Lörrach, so Oberbürgermeister Jörg Lutz bei der Eröffnung der Veranstaltung vor dem Burghof.

Timo Sadovnik (li.), Burghofgeschäftsführer und Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz eröffnen gemeinsam das Stimmenfestival 2023. SWR Christoph Ebner

Vorfreude auf Stimmen-Marktplatzkonzerte

Das Festival sei die "Mutter aller Marktplatzkonzerte" und habe viele Nachahmer gefunden in den 29 Jahren seines Bestehens. Lutz bedauerte zwar, dass die vier Millionen Euro nicht in seiner Stadtkasse landeten, aber das Stimmen-Festival sei nun mal eine gute Kombination von Kultur und Kommerz - und das sei gut so. Lörrach sei in den kommenden Wochen das "Mekka für Musikfreunde". Im richtigen Mekka stehe die Kaaba, der Kubus, um den die Pilger wandeln. Und auf Lörrachs Marktplatz stehe ja ebenfalls ein Kubus, der Rückriem-Würfel, um den man pilgern könne.

Stimmen-Festival bis Ende Juli

Das Stimmen-Festival ist zum ersten Mal in der Verantwortung des Österreichers Timo Sadovnik, der zusammen mit Lutz das Festival mit seinen 26 Konzerten eröffnete, die es an neun Spielorten in den kommenden Wochen zu erleben gibt.

Jacob Banks und seine Band haben im Burghof das Lörracher Stimmenfestival 2023 eröffnet. SWR Christoph Ebner

Auftakt war das Konzert von Jacob Banks im Burghof. Der in Nigeria geborene und in London lebende Singer-Songwriter kam als kein Unbekannter mit kraftvollem und stimmgewaltigem Soul und R&B in den Burghof. Sein Song "Unknown" wurde allein auf der Audioplattform Spotify 45 Millionen Mal gestreamt.