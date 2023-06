Internationale Pop- und Rockstars, Electro-DJs, Jazzbands, Sinfonieorchester: Auf diesen 27 Festivals und Konzerten in der Region Freiburg und Südbaden ist für alle was dabei.

Sonne, ein kühles Getränk und Musik der Extraklasse - auf den zahlreichen Festivals und Konzerten in Südbaden wird diesen Sommer musikalisch so einiges geboten: von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie "Katie Melua", "Simply Red", "die ärzte", "Billy Talent" bis hin zu "Peter Fox" und vielen anderen. Hier ein Überblick über 27 Events von Juni bis September:

Festivals und Konzertreihen in Freiburg

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Emmendingen

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Lörrach

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Offenburg

Festivals und Konzertreihen im Schwarzwald-Baar-Kreis

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Tuttlingen

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Rottweil

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Waldshut-Tiengen

An zwanzig Orten im Stadtgebiet Freiburg treten vom 23. bis 25. Juni 2023 etwa 130 unterschiedliche Bands bei "Freiburg stimmt ein" auf. Das Mitmachfestival wird größtenteils in Eigenregie der Künstlerinnen und Künstler organisiert. Dieses Jahr unter anderem mit dabei "Saunaclub Hinterzarten" (HipHop), "Of Dreams And Nightmares" (Metal), "Loose" (Elektro Pop), "charlieandhisdog" (Singer-Songwriter) bis hin zur "Badische Br°atwurschtmusig" (Volksmusik).

Das Freiburger Zelt-Musik-Festival findet vom 12. bis 30. Juli 2023 auf dem Gelände des Tierparks Mundenhof statt. In diesem Jahr kann man unter anderem "Katie Melua", "The Waterboys", die portugisische Fadista "Ana Moura" und den italienischen Liedermacher "Pippo Pollina" dort live erleben. Aber auch deutsche Interpreten wie "Von Wegen Lisbeth", "Sportfreunde Stiller", "Seiler und Speer", "Revolverheld" und die Berliner Band "Il Civetto" treten in diesem Jahr auf dem ZMF auf.

Das Sea You Festival findet vom 14. bis 16. Juli 2023 drei Tage lang rund um den Freiburger Tunisee statt. Mit internationalen DJs wie "FISHER", "Charlotte de Witte", "CamelPhat", "Monolink", "Thomas Schumacher", "Gestört aber geil" richtet sich das Festival in erster Linie an Fans von elektronischer Musik. Über 150 Acts treten und legen auf insgesamt sieben Bühnen auf.

Vom 28. Juli bis 6. August 2023 können Besucherinnen und Besucher des Schlossberg Festivals bei verschiedenen Programmpunkten wieder einen der schönsten Blicke über Freiburg genießen. Am Kanonenplatz, Burggraben und auf der Ludwigshöhe spielen regionale Bands und Künstlerinnen und Künstler wie die Indie-Folk-Pop-Band "Redensart", "Between Owls", "Teddy Smith", "Jenny Fuchs" oder die "Jan Ullmann Band".

Vom 8. bis 9. September 2023 lockt das Heroes Festival Künstlerinnen und Künstler aus der deutschen Rapszene und deren Fans an die Messe Freiburg. In diesem Jahr mit dabei unter anderem "01099", "Cro", "Kool Savas", "Materia", SSIO", "JUJU" und "UFO361".

Das Jazz-Festival Freiburg findet dieses Jahr vom 16. bis 24. September 2023 statt. Regionale sowie internationale Jazzgrößen aber auch Newcomerinnen und Newcomer treten in diesen Tagen in Freiburg auf. Das Programm mit den diesjährigen Künstlerinnen und Künstler wird Mitte Juli bekannt gegeben.

Das Vocalfestival Black Forest Voices in Kirchzarten bietet Konzerte, Workshops und Mitsing- und Mitmachformate für alle: von der Anfängerin, dem Anfänger bis hin zum Profi. Vom 15. bis 18. Juni 2023 treten dort verschiedene A-cappella- und Vokalensembles, Jazz-Bands, Chöre und Orchester aus ganz Deutschland auf.

Das Open Air im Park findet im Kurpark in Bad Krozingen statt. Neben einem Lichterfest mit über 15.000 Kerzen gibt es vom 15. Juli bis 5. August 2023 bei den sogenannten Hautnah-Konzerten in diesem Jahr auch Bands und Künstlerinnen und Künstler wie "Nazareth", "Uriah Heep" oder unter anderem die "Schlager-Gala mit Beatrice Egli und Reiner Kirsten" zu sehen.

Ein kleines, nicht kommerzielles Festival in Kirchzarten, das vom autonomen Jugendzentrum Kirchzarten e.V. und freiwilligen Helferinnen und Helfern organisiert wird. Welche Bands und Künstlerinnen und Künstler bei Rock am Bach vom 7. bis 9. September 2023 auf dem Engenwaldgelände in Kirchzarten-Dietenbach auftreten werden, wird noch bekannt gegeben.

Vom 23. bis 26. Juni 2023 plant die Freiwillige Feuerwehr Kirchzarten eine Neuauflage des Rock'n Fire Festivals auf dem Segelflugplatz in Kirchzarten. Neben Konzerten von beispielsweise "Max Giesinger" und "Ben Zucker" ist unter anderem auch ein Gala-Abend für Feuerwehren und ein historischer Umzug geplant.

Vom 21. bis 23. Juli 2023 werden beim EM Music Open Air 2023 auf dem Schlossplatz in Emmendingen unter anderem die "Beatsteaks", "Alvaro Soler" und "Michael Patrick Kelly" auf der Bühne stehen. Das geplante Konzert von "Eros Ramazzotti" kann allerdings nicht stattfinden, bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden.

Das African Music Festival findet vom 4. bis 6. August 2023 schon zum 23. Mal in Emmendingen auf dem Schlossplatz statt. Es wird als Ort der Begegnung und Völkerverständigung ins Leben gerufen. In diesem Jahr treten bei dem Festival unter anderem "Tamya Stephanens & Marcia Griffiths", "Yemi Alade", das "Orchestra Baobab" sowie "Äl Jawala" auf.

In Weil am Rhein kommen vom 23. bis 24. Juni 2023 bei dem 3-Länder-Stadt Festival Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa zusammen. Wie etwa das "Balkan Paradise Orchestra" aus Spanien, "Erwin & Edwin" aus Österreich, "Marshall Cooper" aus Deutschland und "La Nefera" aus der Schweiz. Ob Brass, Electro, Folk, Ska oder Rap: Sie alle setzen bei ihrer Musik auf Blasinstrumente.

Das Stimmen-Festival bietet vom 23. Juni bis 30. Juli 2023 ein buntes Programm aus Musik und Kunst an unterschiedlichen Standorten, unter anderem am Burghof Lörrach, im Schlosspark in Binningen oder Wenkenpark in Riehen. Ein Highlight in jedem Jahr sind die Lörracher Marktplatz-Konzerte mit internationaler Starbesetzung. In diesem Jahr mit "Zoe Wees", "Danger Dan", "alt-J", "Simply Red" und "Zucchero".

Das Stimmen-Festival auf dem Lörracher Marktplatz lockt immer wieder große Namen an. SWR Matthias Zeller

"Tim Benzko", "Michael Mittermeier", "SWR1 Pop&Poesie" und "Meute" heizen dieses Jahr dem Publikum beim Sommersound in Schopfheim vom 13. bis 16. Juli 2023 auf dem Marktplatz richtig ein.

Am 17. Juni 2023 findet das Kamehameha Festival am Flugplatz in Offenburg statt. Ein elektronisches Musik Open Air mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, wie "Purple Disco Machine", "Volvox", "Adiel" und "Denis Sulta".

Mit dem Black Forest on Fire ziehen vom 27. bis 30. Juli 2023 entspannte Reggea-Klänge durch den Schwarzwald. Das Festival findet in Berghaupten im Ortenaukreis statt. Unter anderem sind dort Bands und Künstlerinnen und Künstler wie "Inner Circle", "Fatan Mojah", "Nattali Rize" oder "Malaka Hostel" zu sehen.

In Bad Dürrheim findet vom 11. bis 15. Juli 2023 die SommerSinnfonie statt. Neben einem großen Lichterfest werden dort auch "Sasha & Band", die "Spider Murphy Gang" und die Schlagerband "Papi's Pumpels" erwartet.

Vom 4. bis 6. August 2023 treten beim Sommersound VS am Druckzentrum Südwest "Nico Santos", "Alvaro Soler" und "Giovanni Zarrella" auf.

Auf dem Southside Festival vom 16. bis 18. Juni 2023 in Neuhausen ob Eck treten auch in diesem Jahr wieder über 80 internationale und nationale Bands und Interpretinnen und Interpreten auf. Als Top-Acts in diesem Jahr mit dabei sind unter anderem "die ärzte", "Placebo", "Billy Talent", "Peter Fox", "Casper" und "Materia".

Tausende Besucher singen und feiern auf dem Southside-Festival auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck. picture-alliance / Reportdienste Christoph Schmidt

Der Honberg-Sommer besticht durch seine besondere Kulisse mit der Festungsruine der Honburg. Vom 7. bis 23. Juli 2023 treten dort unter anderem Bands und Künstlerinnen und Künstler wie "Mando Diao", "Helge Schneider", "Gotthard", "Tonbandgerät" und die Kinder-Metalband "Heavysaurus" auf.

Rottweiler Sommersprossen ist das Festival für Liebhaberinnen und Liebhaber von klassischer Musik: ob Barocke- oder zeitgenössische Klänge. Vom 3. bis 9. Juli 2023 widmet man sich in Rottweil in insgesamt fünf Konzerten und einem Kinderkonzert der Musik von Brahms, Mozart bis hin zu zeitgenössischen Stücken.

Mitten im Wald in Dietingen-Irslingen bei Rottweil findet am 7. Juli 2023 das Wolfweez Open Air Festival von der Musikinitiative Irslingen e.V. statt. Auf dem Festival treten vor allem Metal-Bands wie "Freedom Call", "Mystic Prophecy", "Fateful Finality" und "Xandria" auf.

"Culcha Candela", "Papi's Pumpels" und "Jan Delaz & Disko No. 1" sind nur einige der Programmpunkte, die es vom 21. Juli bis 13. August 2023 beim Rottweiler Ferienzauber in der ältesten Stadt Baden-Württembergs zu erleben gibt.

Am 17. Juni 2023 findet im Schwarzwald das Bonndorfer Schlossgarten Festival statt. ein FolkTreff Open Air in diesem Jahr mit den Bands "Fireworks of Rock", "Vanja Sky" und "Emu".

Das Forrest Funk Festival bezeichnet sich als das Kultfestival am Hochrhein. Etwa 2.000 Menschen kommen vom 24. bis 25. Juni 2023 im Oberlauchringer Wald zusammen, um gemeinsam zur Musik von "Jamaram feat. Jahcoustix", "Oimara", "Lonely Spring" und "Fifteen Eyes Open" zu feiern.

Auf der Hauptstraße von Tiengen findet vom 21. bis 22. Juli 2023 das Jazz Fest "Tiengener Sommer" statt. Auf vier Bühnen treten an den beiden Abenden insgesamt acht Jazzbands auf.