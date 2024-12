EHC Freiburg trauert um 1. Vorsitzenden Werner Karlin

per Mail teilen

Der Freiburger Eishockey-Verein teilte am ersten Weihnachtsfeiertag auf seiner Homepage mit, dass Karlin bereits am 22. Dezember gestorben war. Karlin war 1984 Gründungsmitglied des EHC Freiburg und erlebte den Aufstieg des Clubs bis in die erste Eishockey Bundesliga, aber auch diverse Abstiege mit. Der Verkehrsrechtsanwalt engagierte sich bis zu seinem Tod ehrenamtlich beim EHC. Zunächst war er Pressesprecher, 2011 übernahm er das Amt des ersten Vorsitzenden. Auch auf Eishockey-Verbandsebene war er aktiv. Wann die Trauerfeier für Werner Karlin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.