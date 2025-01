In einem Mehrfamilienhaus in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) bricht ein Feuer aus. Einer der Bewohner will die Flammen bändigen und verletzt sich dabei schwer. Ein Nachbar eilt zu Hilfe und rettet dem Mann wohl das Leben.

Nachbar rettet 52-Jährigen aus brennender Wohnung

Ein Nachbar wurde für einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberndorf am Neckar zum Schutzengel. Am Dienstagabend brach in dem Haus ein Brand aus. Der 52-jährige Bewohner versuchte, das Feuer in seiner Dachgeschosswohnung zu löschen und erlitt dabei schwere Verbrennungen, berichtete die Polizei. Seine Hilferufe alarmierten einen Nachbarn, der ihn aus den Flammen rettete. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei.

Feuerwehr befreit Hund per Drehleiter

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, hätten Flammen aus dem Dachgeschoss geschlagen. Bis auf den 52-Jährigen hatten sich keine weiteren Personen im Haus befunden. Die Feuerwehr rettete jedoch einen eingeschlossenen Hund über eine Drehleiter aus dem Gebäude. Auch ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Laut Polizei zog er sich bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung zu und musste in einer Klinik behandelt werden.

400.000 Euro Sachschaden

Das Haus sei einsturzgefährdet und aktuell nicht bewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. Der Einsatz dauerte am späten Abend an. Die beiden ebenfalls im Haus lebenden Familien wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 400.000 Euro.