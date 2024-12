Am frühen Sonntagmorgen ist in Lörrach die Lagerhalle eines Fassadenbau- und Malerfachbetriebes ausgebrannt. Die Polizei spricht von einem Schaden in Millionenhöhe.

Seit dem frühen Morgen sind mehrere Feuerwehren aus dem Kreis Lörrach bei einem Großbrand im Einsatz. Die Lörracher Feuerwehr wurde kurz vor drei Uhr am Sonntagmorgen alarmiert. Als sie kurz darauf am Einsatzort eintrifft, steht die dortige Lagerhalle eines Fassadenbau- und Malerbetriebes komplett in Flammen. Auch zwei Autos werden durch das Feuer komplett zerstört. Rund 135 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lörrach, Weil am Rhein und Inzlingen versuchten ein Übergreifen der Flammen auf weitere, angrenzende Gebäude zu verhindern. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Feuer unter Kontrolle Während das Übergreifen der Flammen auf eine andere Lagerhalle sowie ein weiteres Wohnhaus verhindert werden konnte, brannte der Dachstuhl eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses komplett ab. Laut der Feuerwehr Lörrach ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Inzwischen haben die Rettungskräfte das Feuer unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Das sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Lörrach, Michael Ortlieb. "Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden hinein andauern", sagte Ortlieb auf SWR-Anfrage. Wenn die Flammen weitgehend gelöscht seien, werde damit begonnen die Glutnester zu löschen. Auch die Polizei war bereits vor Ort - mit Beamten der Kripo. Der Sachschaden liege im Millionenbereich, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Brandsachverständige würden erst in den kommenden Tagen, wenn der Brandort komplett abgekühlt sei, mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen können. Wann das genau sein wird, ist noch nicht klar. Feuerwehr mit Luftmesswagen unterwegs Wegen der Rauchentwicklung war auch ein sogenannter Luftmesswagen der Feuerwehr Schopfheim im Einsatz. Es musste festgestellt werden, ob irgendwelche giftigen Stoffe durch das Großfeuer in Luft gelangt sind. Es konnte aber Entwarnung gegeben werden. Wegen der Rauchentwicklung waren Anwohner gebeten worden, vor allem Fenster geschlossen zu halten.