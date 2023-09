per Mail teilen

Es wurde bereits vermutet, nun kam die Bestätigung: Die vor zehn Tagen bei Todtnau tot aufgefundenen Schafe wurden von einer Wölfin gerissen. Das Tier ist keine Unbekannte.

Am 20. August wurden im Oberen Wiesental bei Todtnau (Landkreis Lörrach) fünf tote Schafe gemeldet. Untersuchungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) haben nun ergeben, dass die Wolfsfähe – so heißen weibliche Wölfe – mit der Bezeichnung GW2407f dafür verantwortlich war. Das teilte das Landesumweltministerium am Freitagmittag mit. Die FVA-Fachleute waren vor Ort, um die Situation zu dokumentieren und genetische Proben zu nehmen.

Schluchsee: Wölfin bekam im Frühjahr Junge

Die Fähe GW2407f hält sich überwiegend im Bereich Schluchsee auf und hat in diesem Frühjahr Nachwuchs bekommen. Eines der Wolfsjungen wurde Anfang August mit einer Wildtierkamera auf der Gemarkung Schluchsee fotografiert. Einer Sprecherin der FVA zufolge ist es das erste Foto eines Wolfswelpen in Baden-Württemberg. Nachgewiesen wurde das Rudel bereits im Juni, ein Foto von einem Jungtier gab es aber noch nicht. Vater soll ein schon länger im Schwarzwald ansässiger Wolf sein.