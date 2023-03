Kitas, Krankenhäuser, Nahverkehr, Müllabfuhr, Verwaltung: Wo am Donnerstag wegen der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Seit dem Betriebsbeginn am Donnerstagmorgen bis zum Betriebsschluss wird die Freiburger Verkehrs AG (VAG) durch die Gewerkschaft ver.di bestreikt. Auch das Kundenzentrum und das Fundbüro im VAG-Zentrum bleiben geschlossen. Mit einem großen Warnstreik in Südbaden will die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di vor der dritten und letzten Verhandlungsrunde am kommenden Montag in Potsdam den Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber noch einmal deutlich erhöhen und zeigen, wie "vielfältig, wichtig und notwendig" der öffentliche Dienst ist.

Mitarbeitende im öffentlichen Dienst in Südbaden legen Arbeit nieder

Am Donnerstag sollen dafür in Freiburg und in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut, Lörrach und in der Ortenau die Mitarbeitenden der Kommunal- und Kreisverwaltungen ihre Arbeit niederlegen. In Freiburg wird es eine zentrale Kundgebung geben, zu der 2.000 Streikende aus ganz Südbaden erwartet werden. Die Demonstration beginnt um 11 Uhr am Platz der Alten Synagoge und zieht dann durch die Freiburger Innenstadt. Das Ende der Versammlung ist für 15 Uhr geplant.

Stadt Freiburg:

ÖPNV: In Freiburg werden nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Donnerstagmorgen keine Straßenbahnen fahren und nahezu alle Busse ausfallen.

Kliniken: Auch Mitarbeitende der Uniklinik sind aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Notfallversorgung ist laut ver.di jedoch gesichert. Es kann allerdings zu längeren Wartezeiten und Verschiebungen von geplanten Operationen kommen.

Kitas/Kindergärten: Die städtischen Kindergärten, Krippen, Kinderbetreuungen und Jugendeinrichtungen bleiben laut ver.di geschlossen.

Müllentsorgung, Stadtwerke, Forst, Polizei, Feuerwehr: Ver.di rechnet mit Einschränkungen auch in diesen öffentlichen Bereichen.

Ortenaukreis:

Kliniken: Das Ortenau Klinikum wird an allen Standorten (Offenburg, Lahr, Kehl, Achern und Wolfach) bestreikt. Insgesamt arbeiten dort 5.000 Menschen. Am Lahrer Klinikum wird erwartet, dass etwa 80 Mitarbeitende die Arbeit niederlegen und an der Kundgebung in Freiburg teilnehmen werden. Ver.di und das Klinikum haben nach eigenen Angaben Notdienstvereinbarungen getroffen, wodurch die Versorgung von Patientinnen und Patienten gewährleistet werden soll.

Kreis Waldshut:

Kliniken: Am Klinikum Hochrhein sind nach Angaben der Geschäftsleitung etwa 100 der insgesamt 850 Mitarbeitenden bei ver.di organisiert. Die Notversorgung sei gesichert, aber für Patientinnen und Patienten kann es, in Bezug auf Wartezeiten und bei geplanten Operationen, Beeinträchtigungen geben. Davon betroffen ist auch die Medicum-Waldshut GmbH mit ihrer chirurgischen und radiologischen Praxis in Waldshut.

"Wir erwarten Einschränkungen in Bezug auf Wartezeiten und auf geplante Operationen."

Verwaltung: Nach Angaben des Landratsamtes sind die Recyclinghöfe, Deponien, Zulassungsstellen und Antragsbehörden im Kreis Waldshut von dem Streik am Donnerstag nicht betroffen.

Kreis Lörrach:

Kliniken: In Lörrach gibt es eine Notdienstvereinbarung. Das bedeutet, dass in der Intensivstation und der Notaufnahme regulär gearbeitet wird, so die Auskunft der Kliniken. Wie viele der Beschäftigten am Warnstreik teilnehmen, sei unklar. Sicher sei, dass sich einige der zentralen Kundgebung in Freiburg anschließen werden.

Kitas/Kindergärten: Die Stadt Lörrach geht davon aus, dass einzelne Einrichtungen am 23. März geschlossen bleiben. Die betroffenen Erziehungsberechtigten würden direkt von den Leitungen der Einrichtungen informiert.

Verwaltung: Die Stadt Lörrach rechnet am Donnerstag mit Einschränkungen im Bürgerservice. Auch in den Ortsverwaltungen werde voraussichtlich Arbeit liegen bleiben. Ebenso könnte es am Landratsamt Lörrach Beeinträchtigungen und Einschränkungen im Dienstleitungsbereich geben.

"Ob und welche Abteilungen von der Arbeitsniederlegung betroffen sind, ist derzeit nicht klar."

Abfallentsorgung: Die Deponie Scheinberg bleibt wegen des Streiks den ganzen Tag geschlossen.

Kreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald:

Kliniken: Die privat betriebenen Helios-Kliniken sind von dem Streik nicht betroffenen.

Verwaltung: In Emmendingen wird die Fahrzeugzulassungsstelle des Kreises bestreikt und ist deshalb geschlossen. Ver.di hofft, dass auch Mitarbeitende der Gemeinden am Kaiserstuhl zur Kundgebung kommen. Die Straßenwärter werden am Donnerstag keine Straßen säubern, denn sie haben ihre Teilnahme laut ver.di angekündigt.

Reisende nach Frankreich: Auch die SNCF wird bestreikt

Wer am Donnerstag mit dem Zug nach Frankreich reisen will, muss mit massiven Einschränkungen rechnen. Laut der Bahngesellschaft SNCF fällt rund die Hälfte der TGV-Verbindungen aus. Hintergrund sind neue Streiks und Proteste gegen die beschlossene Rentenreform. Auch am Mittwoch hatte es bereits Proteste in Straßburg gegeben.