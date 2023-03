Keine Kinderbetreuung und keine Bahnen: Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gehen heute weiter. Besonders betroffen sind Kitas und der ÖPNV in Heilbronn, Ulm, Freiburg und Esslingen.

Die Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di werden in Baden-Württemberg auch am Donnerstag fortgesetzt. Betroffen sind vor allem der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und der Öffentliche Dienst. Aber auch an zahlreichen Kitas im Land wird die Arbeit niedergelegt. Schwerpunkte der Streiks sind Heilbronn, Esslingen, Ulm und Freiburg.

Heilbronn erwartet größten Warnstreik seit Jahrzehnten

Laut ver.di soll es am Donnerstagvormittag einen großen Demonstrationszug in Heilbronn geben, es sei die größte Demonstration in Heilbronn seit Jahrzehnten. Mit etwa 20 Bussen kommen Streikende in die Stadt. Dort bleiben am Donnerstag Busse und Bahnen in den Depots. Regionalbuslinien anderer Betreiber fahren nach Heilbronn. Die Stadtbahnen nach Heilbronn fahren bis zum Hauptbahnhof. Auch in umliegenden Landkreisen wirken sich die Warnstreiks aus. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) bleiben öffentliche Verwaltungen und mehrere Kitas zu, ebenso in Eppingen (Kreis Heilbronn).

Keine Müllabfuhr und keine Strafzettel in Ulm

Die Gewerkschaft ver.di hat angekündigt, die öffentliche Verwaltung in Ulm lahmlegen zu wollen. Ulm sei einer der landesweiten Schwerpunktstreiks am Donnerstag. Mehrere Hundert Beschäftigte der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe sind aufgerufen, die Arbeit befristet niederzulegen. Auch die technischen Dienste der Stadt Laupheim (Kreis Biberach) und die Abteilungen Straßenmeisterei und Forst des Alb-Donau-Kreises sind zum Ausstand aufgefordert. Auch der Tiergarten bleibt zu. Fünf Demonstrationszüge zum Ulmer Münsterplatz sind geplant.

Freiburg und Südbaden: Einschränkungen in Kitas, Kliniken und beim Müll

In Freiburg wird seit Donnerstagmorgen die Freiburger Verkehrs AG (VAG) bestreikt. Das heißt, es fahren keine Busse und Bahnen. Auch Mitarbeitende der Uniklinik sind laut der Gewerkschaft ver.di dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Notfallversorgung bleibe aber gesichert. Auch städtische Kindertagesstätten sowie sonstige Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche sollen demnach zu bleiben, auch Mülltonnen könnten stehen bleiben.

Auch im Ortenaukreis, im Kreis Waldshut, in den Kreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald sowie im Kreis Lörrach gibt es Einschränkungen durch die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst.

Kein ÖPNV in Esslingen

In Esslingen trifft es am Donnerstag den gesamten städtischen Busverkehr. Auch Schulbuslinien sind nach Angaben der Stadtverwaltung vom Warnstreik betroffen. Ebenso so städtische Verwaltungen und Kindertagesstätten. Am Donnerstagvormittag ist eine große Kundgebung auf dem Marktplatz geplant.

Nächste Verhandlungsrunde findet Ende März statt

Mit den Warnstreiks will ver.di vor der dritten Verhandlungsrunde Ende März den Druck auf die Arbeitgeber nochmals erhöhen. Ver.di und der Deutsche Beamtenbund (dbb) fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als "nicht leistbar" abgelehnt. Bereits seit Wochen bekommen viele Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg die Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu spüren.